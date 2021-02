Bürgermeisterkandidatin Gretha Burchard (Grüne) hat sich mit einem offenen Brief an Arpad Bogya gewandt – und ihm darin ihre Hilfe in der Corona-Krise angeboten. Schnellteststationen nennt sie als eine Idee für Isernhagen. Der Amtsinhaber wertet das als Wahlkampf.

Hilfsangebot oder Wahlkampf? Burchard schreibt offenen Brief an Bogya

