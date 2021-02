Herr Possienke, Sie treten zum zweiten Mal bei einer Bürgermeisterwahl in Isernhagen an. Über Ihr Ergebnis 2014 hatten Sie sich damals enttäuscht gezeigt. Warum also jetzt der zweite Versuch?

Ja, ich war damals direkt nach der Wahl enttäuscht. Aber in der Rückschau war das Ergebnis mit fast 25 Prozent als FDPler doch gar nicht so schlecht. Seitdem haben mich viele angesprochen, ob ich nicht noch einmal kandidieren möchte – und das waren bei Weitem nicht nur FDP-Mitglieder. Das war für mich ein Zeichen, da überlegt man sich das, und ich bin bereit dazu. Außerdem macht mir die politische Arbeit in Isernhagen viel Spaß, und die Gemengelage ist heute eine andere als vor sieben Jahren.

Was hat sich denn an der Gemengelage geändert?

Einerseits tritt Arpad Bogya nicht mehr an. Es wird also definitiv einen Neustart geben. Dann sind wir jetzt schon vier Kandidaten, vielleicht werden es sogar noch mehr. Außerdem glaube ich, dass sich die Politik und die Bürger in Isernhagen weiterentwickelt haben. Es geht nicht mehr wie früher um die politische Farbenlehre, darum, die Partei zu wählen, die man schon immer gewählt hat, sondern um den besten Kandidaten und seine Ideen.

Und Sie sind der beste Kandidat?

Wenn ich mir nicht zutrauen würde, die Wahl zu gewinnen, dann würde ich nicht antreten. Das erste Ziel ist es, in die Stichwahl zu kommen, und dann geht es darum, diese für sich zu entscheiden.

Sie treten – Stand heute – gegen Tim Mithöfer (CDU), Gretha Burchard (Grüne) und Philipp Neessen (SPD) an. Warum sollten die Wähler im September hinter Ihrem Namen ihr Kreuzchen setzen?

Ich wohne seit vielen Jahren in Isernhagen und bin inzwischen tief verwurzelt – nicht zuletzt, weil ich in mehreren Vereinen aktiv bin. Als Ratsmitglied und Ratsvorsitzender verstehe ich die politischen Zusammenhänge und Abläufe in der Verwaltung sehr gut. Aber auch meine juristische Berufserfahrung würde mir dabei helfen, die Verwaltung zu leiten.

Amtsinhaber Arpad Bogya (CDU) ist ebenfalls Jurist. Da haben Sie eine Gemeinsamkeit. Gibt es mehrere?

Arpad Bogya hat in den vergangenen Jahrzehnten viel für Isernhagen geleistet. Das vergessen viele, wenn sie ihn kritisieren. Dennoch hat es vor allem in den letzten zwei Jahren zwischen ihm und dem Rat immer wieder gehakt, nicht zuletzt beim Thema Bürgerbüro. Aussagen wie „Von Ehrenamtlichen lasse ich mir nichts vorschreiben“ gehen einfach nicht. Das würde ich ganz anders angehen.

Und wie?

In meiner Vorstellung ist ein Bürgermeister ein Ideen- und Impulsgeber. Es geht nicht darum, seine eigene Meinung partout durchsetzen zu müssen. Wenn andere auch gute Ideen haben, ist das doch umso besser. Rat und Verwaltung brauchen wieder ein Vertrauensverhältnis. Beschlüsse, die die Politik fasst, müssen konsequent umgesetzt werden – auch wenn der Bürgermeister anderer Meinung ist.

Den Haushaltsbeschluss hat es im Dezember nicht gegeben. Auch die FDP hat dagegen gestimmt. Was muss sich Ihrer Meinung nach ändern, um die Schulden abzubauen und große Haushaltsdefizite künftig zu vermeiden?

Beschlüsse müssen noch anschaulicher werden. Die Politiker müssen von Anfang an sehen, welche direkten und indirekten finanziellen Auswirkungen ein Beschluss hat. Das war in den vergangenen Jahren nicht so, sonst hätte es manch einen Beschluss vielleicht nicht gegeben. Ganz egal, ob man für die IGS oder dagegen war: Niemandem war wohl damals klar, dass das Jahre später 27 Millionen Euro für einen Schulneubau und eine neue Sporthalle nach sich ziehen würde. Oder um ein kleineres Beispiel zu nennen: Die Entscheidung für die Baumschutzsatzung schlägt mit rund 50.000 Euro jährlich zu Buche, weil es eine zusätzliche Personalstelle für die Umsetzung braucht. Außerdem darf es nicht mehr nur einen Vorschlag der Verwaltung geben, dem man dann zustimmt oder ihn ablehnt. Es braucht immer Alternativen.

Und dann?

Und dann muss man mit Blick auf den Haushalt auch mal den Mut haben, Nein zu sagen. Es muss nicht immer die weltbeste Lösung in Isernhagen sein, sondern es reicht auch einmal eine gute, die dann bezahlbar ist. Wir brauchen unbedingt einen Plan, den alle mittragen, sonst haben wir bald ein Haushaltskonsolidierungskonzept und dürfen nichts mehr selbst entscheiden. Beim Thema Outsourcing bin ich offen: Die Gemeindeverwaltung muss nicht für alle Themenbereiche die besten Experten im Team haben – wenn es Möglichkeiten gibt, Aufgaben wirtschaftlich von Dritten übernehmen zu lassen und so die Verwaltung zu entlasten, sollte man darüber reden.

Zur Person Christian Possienke ist 45 Jahre alt und lebt mit seiner Frau seit 2009 in Kirchhorst. Gemeinsam haben die beiden vier Kinder im Alter von drei, fünf, sieben und neun Jahren. Possienke ist selbstständiger Rechtsanwalt zudem seit 2012 Vorsitzender des SSV Kirchhorst. Bereits 1993 ist er bei den Jungen Liberalen eingetreten, inzwischen ist er Vorsitzender des FDP-Kreisverbands Region Hannover. Bei der Kommunalwahl 2016 erhielt er ein Mandat im Rat der Gemeinde Isernhagen und wurde zum Ratsvorsitzenden gewählt. Bei der Bürgermeisterwahl 2014 erhielt er 23,4 Prozent der Stimmen –und unterlag damit Amtsinhaber Arpad Bogya (CDU).

Reden ist auch im Wahlkampf wichtig. Wie wollen Sie diesen jetzt angehen?

Einen klassischen Wahlkampf mit Infoständen und Diskussionsveranstaltungen kann ich mir aufgrund der Corona-Pandemie nur schwer vorstellen. Vielleicht im Sommer, das wäre schön. Auch einen Haustürwahlkampf will aktuell wohl niemand haben. Die sozialen Medien werden wichtig sein. Aber grundsätzlich versuche ich einfach, für jeden ansprechbar zu sein – persönlich, am Telefon, im Internet.

Mit welchen Themen, wenn Sie drei nennen müssten, starten Sie denn in den Wahlkampf?

Grundsätzlich möchte ich, dass die Isernhagener sich in Isernhagen wohlfühlen – und das in jedem Alter und in jeder Lebenssituation. Das bedeutet, dass wir bedarfsgerechten Wohnraum schaffen müssen. Ältere, denen ihr Haus zu groß geworden ist, müssen ebenso fündig werden wie Jüngere, die das erste Mal von zu Hause ausziehen und in der Gemeinde bleiben wollen. Das ist nicht zuletzt für unsere Vereine und Feuerwehren wichtig.

Das wäre das erste Thema ...

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Kinderbetreuung. Die muss sich inhaltlich und zeitlich noch viel mehr an den Wünschen der Familien ausrichten. Wir brauchen eine möglichst große Vielfalt und Wahlfreiheit bei den einzelnen Konzepten. Wie wichtig flexible Betreuungszeiten sind, sieht man gerade jetzt in der Corona-Krise. Und auch die offenen Ganztagsschulen müssen eingeführt werden – ergänzt um ein kulturelles und sportliches Angebot am Nachmittag.

Und Ihr dritter Schwerpunkt?

Wir müssen unsere lokale Wirtschaft fördern, ein offenes Ohr für die Arbeitnehmer und Selbstständigen haben und Vorreiter bei der Infrastruktur werden. Das fängt bei der digitalen Infrastruktur wie schnellen Internetverbindungen an und setzt sich bei gut ausgebauten Straßen und Radwegen fort. Natürlich sind das nicht immer alles Aufgaben der Gemeinde, aber diese muss konsequent nachhaken und an den richtigen Stellen Druck ausüben.

Zum Abschluss: Sie wollen im September Gemeindebürgermeister werden – lassen Sie sich dennoch für den Rat aufstellen?

Ja, auch dafür werde ich kandidieren. Warum auch nicht? Es besteht immer die Möglichkeit, dass es nicht klappt. Dann möchte ich dennoch weiterhin politisch im Rat mitarbeiten. Die Arbeit des Ratsvorsitzenden gefällt mir sehr. Und ich glaube, ich habe da bisher auch einen guten Job gemacht.

Von Carina Bahl