Isernhagen

Während andere Parteien händeringend Kandidaten für die Kommunalwahlen im September suchen, hat die FDP in Isernhagen jetzt ein echtes Luxusproblem. „Wir haben gleich zwei geeignete Kandidaten, die zur Bürgermeisterwahl antreten würden“, sagt FDP-Vorsitzende Christiane Hinze. Der Vorstand wolle daher keine Empfehlung abgeben und hat sich dazu entschieden, alle Mitglieder per Brief abstimmen zu lassen.

„Eigentlich wollten wir beim Neujahrsempfang unseren Kandidaten küren“, sagt Hinze. Der Corona-Lockdown habe das aber verhindert. Ob die für Mitte März geplante Mitgliederversammlung möglich sein werde, wisse aktuell ja auch noch niemand. „Deshalb machen wir das jetzt mit einer Urwahl, damit wir schnellstmöglich einen Kandidaten präsentieren können“, sagt Hinze. Schließlich habe bei den anderen Parteien der Wahlkampf schon begonnen.

59 Mitglieder stimmen über FDP-Bürgermeisterkandidaten ab

Die 59 FDP-Mitglieder erhalten in diesen Tagen die Unterlagen für die Urwahl – mit der Vorstellung der beiden Kandidaten. Bis Ende Januar sind Stimmabgaben möglich. Die beiden Kandidaten sind in Isernhagen keine Unbekannten: Christian Possienke war bereits 2014 als Bürgermeisterkandidat gegen Amtsinhaber Arpad Bogya ( CDU) angetreten, und Matthias Kenzler ist Ortsbürgermeister in Isernhagen K.B. Der FDP-Vorstand trifft sich am Dienstag, 2. Februar, zur Sitzung, um die Stimmen auszuwerten.

Christian Possienke ist seit 2016 Ratsvorsitzender in Isernhagen

„Es hat doch beim letzten Mal ganz gut funktioniert“, sagt Possienke mit Blick auf seine Kandidatur 2014. Damals hatte er als gemeinsamer Kandidat von FDP und SPD 23,4 Prozent der Stimmen geholt, Bogya sicherte sich seine letzte Amtszeit mit 55,3 Prozent. Stefan Baufeld, Kandidat des linken Lagers, schaffte es damals auf 21,2 Prozent. Possienke sei von mehreren Bürgern sowie innerhalb der Partei angesprochen worden, ob er sich eine erneute Kandidatur vorstellen könne. Und das tut er. „Ich habe das mit meiner Frau besprochen, und jetzt versuche ich es noch einmal“, sagt er. Possienke ist 45 Jahre alt und lebt mit seiner Familie seit 2009 in Kirchhorst. Seit 2012 ist der Rechtsanwalt auch Vorsitzender des SSV Kirchhorst. Seit 2016 bekleidet er das Amt des Ratsvorsitzenden in Isernhagen.

Matthias Kenzler ist Ortsbürgermeister in Isernhagen K.B.

Matthias Kenzler wiederum schaffte es 2016 als erster FDPler in den Ortsrat Isernhagen K.B. und wurde sogleich zum Ortsbürgermeister gewählt. Seit 2018 ist er Fraktionsvorsitzender im Rat der Gemeinde. Der Unternehmer in der Telekommunikationsbranche ist 60 Jahre alt, hat drei Kinder und wohnt seit 1997 in der Gemeinde Isernhagen. Unter anderem rief er in den vergangenen Jahren das Hopfenfest an der St.-Marien-Kirche ins Leben.

Von einer Kampfkandidatur zwischen den beiden könne aber keine Rede sein. „Wir sehen das als sportlichen Wettkampf“, versichert Kenzler. Beide könnten sich das Bürgermeisteramt gut vorstellen, daher müssten nun die Mitglieder an der Basis entscheiden, wen man sich als Kandidaten wünsche und unterstützen wolle. Das sieht auch Possienke so: „Wir trauen uns das beide zu.“ Je nachdem, wie die Wahl der Mitglieder ausgehe, werde man den anderen im Wahlkampf unterstützen.

Damit dürfte die Bürgermeisterwahl in Isernhagen ab nächster Woche noch ein wenig spannender werden: Mit Tim Mithöfer ( CDU, Unternehmer aus Kirchhorst), Gretha Burchard (Grüne, Verwaltungswissenschaftlerin aus Altwarmbüchen) und Philipp Neessen ( SPD, Vorstandsreferent aus Altwarmbüchen) haben bereits drei weitere Kandidaten ihren Anspruch auf die Nachfolge von Bürgermeister Bogya, der im Herbst nach 25 Jahren in den Ruhestand wechselt, angemeldet.

Von Carina Bahl