Isernhagen

Die CDU und die Grünen haben vorgelegt, jetzt zieht die SPD nach: Der Vorstand der SPD Isernhagen schlägt den Altwarmbüchener Philipp Neessen als Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl im Herbst 2021 vor. Die Mitglieder sollen diesen Vorschlag am 15. Januar in einer virtuellen Versammlung bestätigen. Bereits bei der Wahl 2016 war Neessen in den Rat der Gemeinde eingezogen und Ortsbürgermeister von Altwarmbüchen geworden – Niedersachsens jüngster Ortsbürgermeister. Mit 25 Jahren möchte er nun hauptamtlicher Gemeindebürgermeister werden. Das Mindestalter für diesen Posten liegt in Niedersachsen bei 23 Jahren. In Schleswig-Holstein dürfte Neessen noch gar nicht kandidieren, dort müssen Hauptverwaltungsbeamte mindestens 27 Jahre sein.

SPD-Vorstand: „Neessen kennt Isernhagen von Geburt an“

Der SPD-Vorstand sieht in Neessen den richtigen Kandidaten für die Nachfolge von Bürgermeister Arpad Bogya (CDU), der 2021 in den Ruhestand geht. „Philipp Neessen kennt Isernhagen von Geburt an. Mit seinem sozialen Engagement in vielen Vereinen und Organisationen, seinem Organisationstalent sowie der Übernahme zahlreicher kommunalpolitischer Mandate ist er am Puls der Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde“, sagt der SPD-Vorsitzende in Isernhagen, Reinhard Lensch. Neessen ist in Altwarmbüchen aufgewachsen, hat dort seinen Realschulabschluss abgelegt und wurde nach seiner Ausbildung Einkaufsleiter in einem Burgwedeler Unternehmen. Aktuell arbeitet der 25-Jährige als Referent des Regionalvorstandes der Johanniter Unfallhilfe Niedersachsen-Mitte. Seit 2015 ist Neessen zudem Vorsitzender des Helfernetzwerks Isernhagen, das sich um Flüchtlinge in der Gemeinde kümmert, sowie Vorstandsmitglied im Verein Kulturtresen Isernhagen.

Anzeige

Wahlkampfmotto: „Besser werden, Isernhagen bleiben“

Das Motto für seinen Wahlkampf – sofern die SPD-Mitglieder grünes Licht für seine Kandidatur geben – hat der 25-Jährige schon: „Besser werden, Isernhagen bleiben.“ Neessen zeigt sich motiviert: „Ich freue mich über das mir entgegengebrachte Vertrauen und möchte mit Herzblut in den Wahlkampf gehen. Mein Ziel ist es, alle Isernhagener zu überzeugen, dass ich der richtige Kandidat für das Amt des Bürgermeisters bin“, sagt er. Bezahlbarer Wohnraum, eine bürgerfreundliche Verwaltung, eine Bus-Ringlinie für Isernhagen sowie die Schaffung weiterer Ganztagsgrundschulen nennt er als erste Ziele. Am 12. September will er gegen den CDU-Kandidaten Tim Mithöfer, Unternehmer aus Kirchhorst, und die Grünen-Kandidatin Gretha Burchard, Verwaltungswissenschaftlerin aus Altwarmbüchen, antreten. Die FDP hat einen eigenen Kandidaten für Anfang 2021 in Aussicht gestellt.

Von Carina Bahl