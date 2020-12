Isernhagen

Für all die Senioren, die zu Weihnachten eigentlich keine Geschenke erwarten, hat die Bürgerstiftung Isernhagen wieder große Tüten mit Präsenten gepackt. Und die wurden jetzt persönlich vom Weihnachtsmann oder besser gesagt von der Weihnachtsfrau überreicht. Den Part übernahm Christiane Hinze, in der Stiftung für Seniorenprojekte zuständig. Passend zum Anlass kam die Kommunalpolitikerin mit einer roten Weihnachtsmütze auf dem Kopf.

70 dicke Geschenktüten für die Senioren

Insgesamt 70 Tüten überreichte sie an die Bewohner der Seniorenheime Dana in Isernhagen N.B. und Renafan in Altwarmbüchen – coronakonform mit Maske und stellvertretend an nur eine Person je Einrichtung. Bei Renafan nahm die Beiratsvorsitzende Margret Schäfer die Geschenke für die Bewohner entgegen. Auch Menschen, die von einem der acht Isernhagener Pflegedienste betreut werden, erhalten Präsente. „Beschenkt haben wir ausschließlich Senioren, die bedürftig sind, und obendrein keine Angehörigen mehr haben, die sich um sie kümmern“, sagte Bürgerstiftungsvorstand Uwe Wagstyl zur Auswahl des Personenkreises.

Sie haben die Weihnachtsaktion für die Isernhagener Senioren möglich gemacht: Sonja Thoms (von links), Andreas Witte und Uwe Wagstyl. Auf der linken Seite des Wagens ist der Inhalt des Paketes für Damen zu sehen, auf der rechten Seite die Präsente für die Herren. Quelle: Thomas Oberdorfer

Möglich gemacht hatten die Aktion die Sparkasse und die Firma ABB Immobilien. Beide Unternehmen spendeten jeweils 1000 Euro für den Kauf der Geschenke. Die wurden im Rewe-Markt von Christian Eggert in Isernhagen F.B. besorgt. „Zu sehr, sehr günstigen Konditionen“, sagte Wagstyl. Die Seniorinnen und Senioren können sich nun über eine Vielzahl von Produkten zur Körperpflege, Süßes und ein Schokoweihnachtsmann freuen.

„Maske und Ohrringe? Beides zusammen geht nicht.“

Komplett war Hinzes Weihnachtsoutfit übrigens nicht. „Normalerweise trage ich noch kleine Weihnachtsbaumkugeln als Ohrringe, aber zusammen mit der Maske funktioniert das nicht“, sagte sie. „Im nächsten Jahr komme ich wieder, mit Weihnachtsmannmütze, mit den Ohrringen und ohne Maske. Versprochen.“

Von Thomas Oberdorfer