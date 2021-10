Altwarmbüchen

Seit wann liegt die Grundschule Altwarmbüchen eigentlich in Afrika? Seit Mittwoch! An diesem Tag haben die 361 Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit Trommellehrer Arnd Dalbeck vom Projekt „Trommelzauber“ selbigen in der Turnhalle entfacht. Während die flinken Antilopen geschmeidig tanzten, trommelten die Affen, Giraffen und Elefanten, dass die Savanne nur so bebte.

„Nach den Einschränkungen tat das allen gut“

„Alle haben so viel Spaß dabei und gehen voll mit“, sagte Musiklehrerin Mirja Böhm. „Nach den ganzen Einschränkungen tut das allen gut.“ Auch wenn die Jahrgänge noch getrennt werden mussten, konnten immerhin unterschiedliche Klassen gemeinsam trommeln. Das stärke das Gemeinschaftsgefühl. „Auch, weil es ein Musizieren jenseits von Noten und Leistungsdruck ist“, ergänzte Konrektorin Nathaly Fritsche.

Uwe Wagstyl, Vorsitzender der Bürgerstiftung Isernhagen, freute sich, als Dalbeck am Freitag einen Trommelapplaus für ihn anstimmen ließ. Die 2900 Euro aus dem Erwin-Pätz-Fonds der Stiftung haben sich damit bestens ausgezahlt, daran ließ die Begeisterung der Kinder an den drei Tagen keinen Zweifel.

Von Sandra Köhler