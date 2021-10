Isernhagen

Wer ist Erwin Pätz? Das wissen Uwe Wagstyl, Vorsitzender der Bürgerstiftung Isernhagen, und sein Stiftungsratssprecher Lothar Küttner eigentlich gar nicht genau. Der Datenschutz lässt grüßen. Eines wissen sie aber: Dass sie mit dem Nachlass von Pätz viel Gutes tun werden. Speziell Kinder und Jugendliche sollen von dem nun ins Leben gerufenen und mit 85.000 Euro gefüllten Erwin-Pätz-Fonds profitieren.

Bereits im Jahr 2000 war der Isernhagener gestorben. Nach dem Tod seiner Ehefrau fiel das Geld dem Wunsch von Pätz gemäß an die Gemeinde – mit der klaren Auflage, es solle sozialen Zwecken in Isernhagen zugutekommen. Der Rat beschloss, dass es an die Bürgerstiftung gehen solle, damit diese es gemäß dem letzten Willen Pätz’ einsetze. „Es gibt in Isernhagen viele Institutionen, die sich sozial engagieren. Aber die Bürgerstiftung ist wohl die mit der größten Breite“, begründet Bürgermeister Arpad Bogya die Entscheidung des Rates. Von Jugend bis Senioren, von Kultur über Sport, Soziales und Heimatpflege bis hin zu Natur und Umwelt reicht das Engagement.

Schwerpunkt: Corona-Folgen bei Kindern lindern

„Es gibt nicht viele Menschen, die bestimmen, dass ihr Vermögen in soziale Zwecke in der Region fließen soll. Umso schöner ist dieser Fall“, sagt Küttner, der Bankdirektor bei der Nord LB in Hannover ist und über Erfahrung bei der Nachlassabwicklung verfügt. „Für uns ist es gleichzeitig ein großes Glück und eine große Aufgabe“, sagt Wagstyl. Sonst gehe es eher darum, Spenden oder Zinsen aus dem Stiftungskapital oder aus Zustiftungen für den guten Zweck einzusetzen. „Hier aber handelt es sich um eine große Summe, die wir innerhalb recht kurzer Zeit, in ein bis drei Jahren, verteilen müssen.“

Die Bürgerstiftung hat sich dafür entschieden, in der Hauptsache Projekte zu fördern, die Kinder und Jugendliche unterstützen, die unter den Nachwirkungen der Corona-Pandemie leiden. „Wir haben einen großen Teil bereits verplant, aber noch nicht verteilt“, sagt Wagstyl und nannte insgesamt sieben verschiedene Bereiche. Im Bereich allgemeine Jugendhilfe/erlebnispädagogische Maßnahmen sollen 6000 Euro anteilig an die Lebensberatungsstelle, in Ferienprojekte sowie an den Verein Glücksmomente, der Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen mithilfe von Pferden begleitet, fließen.

Schulprojekte und Schwimmkurse für Ältere

Im zweiten Bereich erhalten Isernhagener Schulen Unterstützung bei Projekten, die sie selbst benannt haben. „Die Grundschulen haben sich für fröhliche Projekte entschieden, die zum Teil vor Corona fest zum Schulalltag gehörten“, sagt Wagstyl. Das seien etwa Besuche im Zoo und von Weihnachtsmärchen, das Projekt „Trommelzauber“ und das Schattenspringerprojekt. Die IGS habe sich zusätzlich zur Sommerschule beispielsweise ein Lerntool gewünscht, mithilfe dessen die Lehrer den individuellen Förderbedarf ihrer Schüler erkennen und darauf eingehen können. Das Gymnasium wird bei sozialen Projekten unterstützt. Insgesamt sind dafür 26.000 Euro veranschlagt.

Im dritten Bereich, der von 2021 bis 2023 umgesetzt werden soll, steht das Schwimmen im Fokus. Neben der bereits seit Langem von der Bürgerstiftung unterstützten Aktion „Jedes Kind soll schwimmen lernen“ geht es dabei besonders um Unterricht für Kinder aus den Klassenstufen fünf bis zehn, die noch nicht schwimmen können. „Und da gibt es viele“, sagt Wagstyl bedauernd. Auch die DLRG-Jugend wird aus dem Budget von insgesamt 9000 Euro unterstützt. Darum, dass Kinder und Jugendliche insbesondere in den Vereinen mehr Sport treiben, geht es im vierten Bereich mit einem Budget von 10.000 Euro. „Wir sind im Gespräch mit der Sport AG, danach entscheiden wir, was sinnvoll ist“, sagt Wagstyl.

Musikalische Angebote für Senioren mit Demenz

Auch die Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie den Präventionsrat will die Bürgerstiftung unterstützen. Zudem werden die Senioren nicht vergessen. Unter der Überschrift „Kultur für Senioren“ soll es in drei Pflegeheimen Konzerte der Musikschule geben. Zusätzlich soll ebenfalls über die Musikschule ein sogenannter Demenzchor ins Leben gerufen werden, bei dem Musikpädagogen mit von Demenz betroffenen Senioren gemeinsam singen.

Nach einer Testphase in diesem Jahr will die Bürgerstiftung dieses Angebot im kommenden Jahr ausbauen – und nach Möglichkeit bei Veranstaltungen in Kirchen oder Begegnungsstätten auch jenen Senioren die Chance geben, eine solche Veranstaltung zu besuchen, die noch in den eigenen vier Wänden leben. „Sie schieben da unheimlich viel Verschiedenes an, ich bin gespannt, was sich davon so bewährt, dass es fortgesetzt wird“, sagte Bürgermeister Bogya.

Von Sandra Köhler