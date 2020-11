Isernhagen

Die Weihnachtsmärkte im Gemeindegebiet fallen in diesem Jahr weitestgehend aus, aber eine Sache, die in Isernhagen fest mit der Vorweihnachtszeit verbunden ist, bleibt auch im Corona-Jahr erhalten: der Adventsloskalender der Bürgerstiftung.

Weihnachtsmarkt in Isernhagen K.B . schmückt den Kalender

Die Bürgerstiftung hat Preise mit einem Gesamtwert von 12.500 Euro dank vieler Sponsoren zusammenbekommen und wird sie vom 1. bis 24. Dezember täglich hinter den Kalendertürchen verstecken. Für 5 Euro ist der Kalender ab sofort in vielen Geschäften im Gemeindegebiet erhältlich. „Wir freuen uns schon sehr auf den Verkauf und möchten damit die Vorfreude auf zukünftige Weihnachtsmärkte schüren“, sagt Sandra Thurow von der Bürgerstiftung. Und so ziert den Kalender 2020 ein Motiv, das Erinnerungen an bessere Zeiten vor Corona weckt: der wunderschöne Weihnachtsmarkt rund um die St.-Marien-Kirche in K.B. Der Erlös aus dem Verkauf kommt den vielen Projekten zugute, die die Bürgerstiftung Jahr für Jahr für den Umweltschutz sowie in den Bereichen Kulturelles, Soziales und Seniorenpflege umsetzt.

Den Adventsloskalender der Bürgerstiftung ziert in diesem Jahr ein Foto vom Weihnachtsmarkt in Isernhagen K.B. Quelle: Bürgerstiftung Isernhagen

Das Prinzip ist einfach: Hinter jedem Türchen versteckt sich eine Losnummer. Im Internet auf www.buergerstiftung-isernhagen.de sowie auf der Facebook-Seite der Stiftung gibt es täglich die Gewinnnummern und die dazugehörigen Preise zu sehen.

Verkauf unter anderem in Bäckereien und Supermärkten

Wer einen Adventsloskalender haben möchte, kann diesen unter anderem in den Rewe-Märkten in F.B. und Altwarmbüchen, im Edeka-Markt in Kirchhorst, im Autohaus Bartels in Neuwarmbüchen, in der Bäckerei Die Drei in K.B., in der Bäckerei Rathmann in N.B. und H.B. sowie an vielen weiteren Verkaufsstellen erhalten. Weitere Informationen dazu sind im Internet auf www.buergerstiftung-isernhagen.de zu finden.

Von Carina Bahl