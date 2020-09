Isernhagen

Die Corona-Pandemie verhindert aktuell Vieles, die Förderung engagierter junger Menschen in Isernhagen aber nicht: So überreichte die Bürgerstiftung Isernhagen jetzt erneut den Bodo-Herwig-Förderpreis an drei Abiturienten.

Seit vielen Jahren fördert die Stiftung mit dem Preis junge Isernhagener, die nicht nur gute Schulnoten vorweisen müssen, um von der Jury ausgewählt zu werden, sondern auch ehrenamtliches Engagement zeigen. Der Preis ist mit maximal 1000 Euro pro Kopf dotiert. In diesem Jahr dürfen sich Lisbeth Braun, Ella Reimann und Daniela Minkus über die Auszeichnung freuen. „Mit diesen Preisen soll auch schon der Jugend und jungen Erwachsenen der Dank ausgesprochen werden für ehrenamtliches Engagement und gesellschaftliche Verantwortung“, betonte Stiftungsratmitglied Lothar Küttner in der Laudatio.

Von Carina Bahl