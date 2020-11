Burgdorf

Hinter Gitter statt hinter dem Steuer: So stellen die Aktiven von Amnesty International die junge Nassima al-Sada vor, die sich in ihrem Heimatland Saudi-Arabien für die Rechte von Frauen eingesetzt hat – und dazu gehörte für sie auch, dass Frauen ein Auto steuern dürfen. Wegen dieses Engagements wurde al-Sada vor zwei Jahren 2018 inhaftiert, isoliert und misshandelt. Die Aktivistin steht stellvertretend für ungezählte andere Frauen und Männer weltweit, die wegen ihres Kampfs für Menschenrechte die eigene Freiheit verlieren.

Amnesty International ( AI) hat al-Sada und neun weitere Inhaftierte, die ihre Stimme unter anderem für Pressefreiheit, Umweltschutz und gleichgeschlechtliche Partnerschaften erheben, für den diesjährigen Briefmarathon ausgewählt, der von Donnerstag, 26. November, bis 23. Dezember dauert. Diesen unterstützt die AI-Gruppe Nordost – zuständig Burgdorf, Burgwedel, Isernhagen, Lehrte, Sehnde und Uetze – seit mehr als 40 Jahren, wie Sprecher Eberhard Rumpf sagt. „Sich für Menschen einzusetzen, die wegen ihres Wissen gefangen, bedroht oder verletzt werden, ist die eigentliche Kernaufgabe von Amnesty International“, fügt der Burgdorfer hinzu, der mit seinen acht Mitstreitern den Briefmarathon organisiert.

AI-Aktive bieten Schulen jetzt Material und Gespräche an

Dabei setzen die Akteure in diesem Jahr auf Kooperationen mit den Schulen in den sechs Kommunen – neben einer öffentlichen Unterschriftensammlung. Dazu hat Rumpf zu den weiterführenden Schulen bereits Kontakte geknüpft, kann sich ein Engagement aber durchaus auch in den anderen Orten vorstellen. Seinen Angaben zufolge richtet sich die Aktion an Schüler ab der siebten Klasse. „Leider können wir wegen der Corona-Pandemie keine größeren Veranstaltungen anbieten“, sagt der ehrenamtliche Koordinator. Gleichwohl habe sich die Gruppe zwei Szenarien überlegt.

So können interessierte Lehrer für die Klassen mehrere Unterrichtsmaterialien anfordern. Es gebe passende und kostenlose Unterrichtsvorschläge für jeden Jahrgang bis zum Abitur, die sich mit den Themen Menschenrechte allgemein, Klima und Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Menschen auf der Flucht, Frauenrechte, Todesstrafe und Versammlungsfreiheit beschäftigen. Damit könnten die Pädagogen und Schüler einen inhaltlichen Input erhalten. Außerdem, sagt Rumpf, kämen die Mitglieder gerne auch zu zweit mit in den Unterricht, stellen die Fälle vor, erklären die Aktion und organisieren die Teilnahme der Klasse am Briefmarathon. „Dazu besteht auch die Möglichkeit, eine Ausstellung im Flur oder in der Aula mit den zehn aktuellen Fällen zu organisieren“, sagt er und hofft auf positive Rückmeldungen unter Telefon (05136) 894623.

Amnesty sammelt am 5. Dezember wieder Unterschriften

Parallel dazu bereitet die AI-Gruppe die traditionelle Unterschriftensammlung beim Briefmarathon vor dem Rathaus I an der Marktstraße vor: Am Sonnabend, 5. Dezember, von 10 bis 13 Uhr legen die Mitglieder in einem Pavillon die Lebensläufe der zehn Protagonisten aus, die in diesem Jahr dank des Briefmarathons eine Unterstützung erhalten sollen. Denn jeder unterschriebene Brief geht an die jeweilige Regierung mit dem Ziel, die bedrohten oder inhaftierten Frauen und Männer zu retten. „Schreib für die Freiheit“ heißt deshalb einmal mehr das Motto – und es sollte nach Einschätzung der Aktiven trotz und gerade in der Corona-Pandemie nicht untergehen. Nach Angaben von AI Deutschland wurden im vergangenen Jahr mehr als 303.000 Briefe und E-Mails verschickt, weltweit waren es 6,6 Millionen.

Von Antje Bismark