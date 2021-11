Burgdorf/Burgwedel/Isernhagen/Lehrte

Ein gemeinsames Elektro-Dorfauto, eine Fahrradroute von Isernhagen nach Burgdorf und ein kommunenübergreifendes Kulturprojekt – das sind nur drei denkbare Projekte, von denen sich die Städte Burgdorf, Lehrte und Burgwedel sowie die Gemeinde Isernhagen vorstellen können, sie gemeinsam umzusetzen. Zu diesem Zweck wollen die vier Kommunen die Leader-Region Aue-Wulbeck bilden mit dem Ziel, von der Europäischen Union Fördermittel zu erhalten.

Leader ist ein Maßnahmenprogramm der Europäischen Union (EU), mit dem diese schon seit 30 Jahren modellhaft innovative Aktionen auf dem Land fördert. Lokale Aktionsgruppen erarbeiten dafür entsprechende regionale Entwicklungskonzepte. Genau das haben nun auch Burgdorf, Burgwedel, Isernhagen und Lehrte vor.

Kommunen laden zu digitaler Auftaktveranstaltung ein

Um ein solches Entwicklungskonzept auf die Beine zu stellen, laden sie für Mittwoch, 24. November, ab 19 Uhr Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine, Verbände und Interessenvertretungen zu einer digitalen Auftaktveranstaltung ein. Die Akteure sollen möglichst zündende Ideen einbringen zu unterschiedlichen Themenbereichen, die von Tourismus auf dem Land über Natur bis hin zum Arbeitsmarkt reichen können. Die Teilnahme ist mit jedem internetfähigen Gerät möglich.

Die Gemeinde Uetze hat es vorgemacht, wie es gehen kann. Sie ist schon seit sieben Jahren Mitglied der Leader-Region Aller-Fuhse-Aue, an der sich auch der Celler Stadtteil Altencelle und die Samtgemeinden Flotwedel und Wathlingen beteiligen. Im Zeitraum von 2014 bis 2020 erhielt die Gemeinde Uetze 525.000 Euro aus dem Leader-Fördertopf.

Burgdorf, Burgwedel, Isernhagen und Lehrte erwarten eine Förderung in Höhe von etwa 2 Millionen Euro in der Förderperiode von 2023 bis 2027. Um das Geld zu erhalten, muss die Bewerbung der gemeinsamen Leader-Region erfolgreich sein. Voraussetzung dafür ist ein überzeugendes Entwicklungskonzept.

Stadt Burgdorf nimmt die Vorarbeit in die Hand

Das Land Niedersachsen fördert die Erarbeitung des Konzepts mit bis zu 75 Prozent der Kosten. Die restlichen 25 Prozent streckt die Stadt Burgdorf ihren Partnerkommunen vor, bekommt den Betrag später aber anteilig von diesen ersetzt. Stellvertretend für die vier beteiligten Kommunen hat Burgdorf den Förderantrag gestellt und zudem das auf Beteiligungsverfahren und Regionalentwicklung spezialisierte Büro KoRiS aus Hannover beauftragt, die Erarbeitung des Konzepts fachlich zu begleiten.

Sollte die EU die Bewerbung der Region Aue-Wulbeck als förderwürdig ansehen, bildet das ausgearbeitete Konzept die Grundlage der späteren interkommunalen Zusammenarbeit. Ziele und Förderbedingungen sind darin festgelegt. Die Kommunen stellen dann mit Unternehmen, Vereinen und Verbänden aus der Region eine Aktionsgruppe zusammen, welche die Projekte umsetzt. Zusätzlich bezahlt die EU ein unterstützendes Fachbüro, das auch diese Arbeit begleitet, und übernimmt obendrein die Kosten für die Geschäftsstelle der neuen Leader-Region.

Wer bei der Erarbeitung des Entwicklungskonzepts mitwirken will und Fragen dazu hat, kann sich an KoRiS wenden. Dort geben Karolin Thieleking und Marie Krössing unter Telefon (0511) 59097430 und nach einer E-Mail an thieleking@koris-hannover.de sowie kroessing@koris-hannover.de Auskunft.

Die digitale Auftaktveranstaltung am Mittwoch, 24. November, ab 19 Uhr ist pandemiebedingt als Videokonferenz über die Internetplattform Zoom geplant. KoRiS-Mitarbeiter moderieren und sammeln die Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger. Wer teilnehmen will, kann sich im Internet unter der Adresse survey.questionstar.com/Anmeldung-Auftakt-Aue-Wulbeck anmelden.

Von Max Baumgart und Joachim Dege