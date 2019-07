Isernhagen/Burgdorf

Mit einer Langen Nacht der Volkshochschule ( VHS) will die Bildungsstätte bundesweit auf ihr Angebot aufmerksam machen – und zugleich eindrucksvoll zeigen, dass sie seit genau einem Jahrhundert Wissen vermittelt. An der Aktion beteiligt sich auch die VHS Ostkreis Hannover, zu der die Gemeinde Isernhagen gehört. Sie lädt für Freitag, 20. September, von 18 bis 22 Uhr zu Vorträgen und Mitmachaktionen ein.

Vortrag über Internetkriminalität und Irland

Am Standort Burgdorf, Bergstraße 4–6, sprechen der Polizeibeamte Uwe Bollbach über „Internetkriminalität – Gefahren und Prävention“ sowie Florian Mikulle über „Bienen und ihr Leben“. Unter der Regie von Bernd Günther erfahren die Besucher alles Wissenswerte rund um die „Faszination Fotografie und Bildbearbeitung“, während Hendrik Schindel den Teilnehmern den „ Videodreh mit dem Smartphone“ erläutert.

Außerdem besteht die Chance, in einen Spanisch- und einen Japanischunterricht zu schauen oder den Bildervortrag „Ireland’s Wild Atlantic Way“ zu erleben, der die Teilnehmer über die Route informiert und zugleich auf einen Bildungsurlaub im Herbst 2020 vorbereitet.

VHS nimmt Anmeldungen ab sofort entgegen

Auch wenn das Semester erst nach den Sommerferien startet, so öffnet die VHS-Geschäftsstelle Isernhagen, Hannoversche Straße 23 in Altwarmbüchen, am Mittwoch, 24. Juli, Freitag, 26. Juli, Montag, 29. Juli, Mittwoch, 31. Juli, und Freitag, 2. August, jeweils von 9 bis 12 Uhr. Nach der Sommerpause gelten die Öffnungszeiten montags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr. Zudem sind die Mitarbeiter unter Telefon (0511) 2208222 erreichbar, die Anrufe werden zur Geschäftsstelle Lehrte umgeleitet. Auf www.vhs-ostkreis-hannover.de können sich Interessierte online anmelden.

Das neue Herbstsemester beginnt Mitte August. Die neuen Programmhefte werden den Teilnehmern ab dem 10. August per Post zugeschickt. Sie liegen zudem im Rathaus und in Geschäften zur kostenlosen Mitnahme aus.

Von Antje Bismark