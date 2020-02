Burgdorf

Mit dem Jugendliteraturwettbewerb will die Stadt Burgdorf Schülern die Möglichkeit bieten, ihre selbst geschriebenen Geschichten und Gedichte einmal öffentlich zu präsentieren. Die Idee kommt bei Jugendlichen gut an. 150 Jugendliche beteiligten sich 2019 an dem Wettbewerb. Wer in diesem Jahr dabei sein möchte, muss sich allerdings sputen. Einsendeschluss für den Wettbewerb ist Sonntag, 8. März.

Teilnehmen dürfen Schüler und Schülerinnen der Jahrgänge 5 bis 13 nicht nur aus Burgdorf, sondern auch aus Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen, Lehrte, Sehnde, Uetze und der Wedemark. Bis zu fünf Beiträge – darunter maximal zwei Geschichten – darf jeder Teilnehmer laut Stadtjugendpfleger Horst Gohla einreichen. Die Beiträge sollen getippt nicht länger als fünf DIN-A4-Seiten sein. Sie können ganz bequem online unter www.litwett.de hochgeladen werden. „Beim letzten Mal haben das 80 Prozent gemacht“, berichtet Gohla. Ebenso können die Arbeiten per Post geschickt werden. Deadline ist am 8. März um Mitternacht.

Neue Kategorie: Poetry Slam

Erstmals sind beim Literaturwettbewerb nicht nur geschriebene Texte zugelassen. Es gibt eine neue Kategorie: Slam Poetry. Die selbst gedrehten Videos können ebenfalls auf der Homepage hochgeladen oder auf Datenträger per Post geschickt oder bei der Stadt abgegeben werden. Während es für die geschriebenen Texte bei der Bewertung vier Alterskategorien gibt, sind für die Poetry-Videos keine Altersgruppen vorgesehen.

Bis Juli müssen sich die Nachwuchsautoren dann gedulden. Denn eine Jury wird alle Beiträge lesen und bewerten. Die Autoren der besten Geschichten, Gedichte und Videos bekommen Buchpreise und Einkaufsgutscheine. Zudem werden die Siegerbeiträge laut Gohla in einem Taschenbuch veröffentlicht, das im örtlichen Buchhandel zu kaufen sein wird.

Von Anette Wulf-Dettmer