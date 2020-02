Die Junglandwirte Burgdorf kommen nicht nur aus der Auestadt: „Unser Gebiet umfasst den ehemaligen Altkreis“, sagt Andi Meyer aus Otze. Sie organisieren in der Wintersaison, wenn auf den Feldern weniger zu erledigen ist, für die Mitglieder zwischen 17 Jahren und 39 Jahren unterschiedliche Veranstaltungen. „Dabei richten wir uns nach den Interessen der Landwirte“, sagt Meyer, und Philipp Hattendorf ergänzt, dass viele Mitglieder bereits die Höfe der Eltern übernommen haben oder das planen. „Und dann geht die Verbundenheit zu den Junglandwirten von einer zur anderen Generation über.“

Wie kann ein junger Landwirt ein Auslandspraktikum organisieren? Welche Anforderungen stellt die Digitalisierung an die Büroarbeit? Mit Vorträgen zu diesen Themen startete der Agrarnachwuchs in den Winter 2019/20. Als gesellschaftliches Highlight gilt der Sockenball, den die Junglandwirte mit vielen Gästen am 1. Februar feierten. Am Dienstag, 11. Februar, geht es ab 19 Uhr im Gasthaus Scheuer in Immensen um das Thema „Wie kommt es zu den Roten Gebieten? Nitrat in der Landwirtschaft und im Grundwasser“. Mit der richtigen Kommunikation beschäftigen sich die Landwirte am Montag, 24. Februar, ab 19 Uhr im Gasthaus Scheuer. Henriette Keuffel von Agrarscouts beantwortet Fragen wie: Wie gehe ich mit kritischen Fragen um? Wie verhalte ich mich richtig? Wie drücke ich mich korrekt gegenüber Verbrauchern aus?

Denn die Öffentlichkeitsarbeit, sagt Hattendorf, nehme inzwischen einen immer breiteren Raum ein. „Dem stellen wir uns – wie vielen anderen Forderungen auch.“ Gäste sind bei allen Veranstaltungen willkommen.