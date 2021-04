Burgwedel

Ab sofort können sich die künftigen Fünftklässler an der IGS Burgwedel und am Gymnasium Großburgwedel für das kommende Schuljahr anmelden. Die Anmeldefrist läuft bis zum 14. Mai. Die dafür benötigten Unterlagen und zusätzliche Informationen stellen beide Schulen auf ihren Internetseiten zur Verfügung.

„Dabei kann ein großer Teil der Anmeldedaten direkt online eingegeben werden“, erklärt IGS-Schulleiter Marco Schinze-Gerber. Anschließend sollen die Unterlagen dann über den Postweg an die Schulen weitergeleitet oder direkt in die Briefkästen eingeworfen werden. „Von einer persönlichen Abgabe in den Sekretariaten der Schulen bitten wir pandemiebedingt abzusehen“, erklärt Schnitze-Gerber weiter.

Weitere Informationen zur Anmeldung und zu den Bildungsangeboten und Beratungsmöglichkeiten finden sich auf den Internetpräsenzen der Schulen. „Für individuelle Beratungen zur Schullaufbahn stehen die Mitarbeiter von IGS und Gymnasium telefonisch zur Verfügung“, sagt Robert Baberske, Schulleiter des Gymnasiums.

Von Thomas Oberdorfer