Bereits 17 Einträge finden sich bei einem 40-Jährigen aus Isernhagen im Bundeszentralregister. Weil er zu Jahresbeginn erneut in einem Supermarkt am A 2-Center fünf Flaschen Whiskey stahl, forderte die Staatsanwaltschaft jetzt vor dem Amtsgericht Burgwedel eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten – ohne Bewährung. Doch Richter Michael Siebrecht ließ Milde walten und verurteilte den Angeklagten, der selbst zugab, drogenabhängig zu sein, wegen schweren Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten auf Bewährung.

Amtsrichter hat Mitleid mit dem Angeklagten

„Da spielt auch ein bisschen Mitleid eine Rolle“, sagte der Amtsrichter in seiner Urteilsbegründung. Denn der Angeklagte war bereits im vergangenen Jahr wegen schweren Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten auf Bewährung verurteilt worden. „Sie haben sich ja nicht bewährt“, stellte auch Siebrecht fest. Aber es handele sich bei dem 40-Jährigen um einen Menschen, der den Halt verloren habe. Der Richter honorierte: „Sie sind da. Viele, die aus dem Milieu kommen, kommen gar nicht.“ Der Angeklagte selbst lebt in einer Obdachlosenunterkunft für Drogenabhängige in Hannover.

Neben der Bewährungsstrafe muss der Angeklagte noch 150 Sozialstunden leisten. Doch die Nachricht, dass er nicht ins Gefängnis muss, ließ den Angeklagten in Tränen ausbrechen. Der Wert der gestohlenen Flaschen, die er für Drogen verkaufen wollte, betrug knapp 95 Euro. „Dafür in den Knast wandern zu müssen wäre wirklich ärgerlich“, stellte Siebrecht fest.

Von Alina Stillahn