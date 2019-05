Kirchhorst

Ob da einem Heimwerker die passende Gerätschaft für sein Vorhaben fehlte? Fette Beute jedenfalls machten Unbekannte an der Tischlerstraße in Kirchhorst. Jede Menge Werkzeug, darunter eine Kreissäge, einen Winkelschleifer, einen Elektroschweißinverter, einen Multischneider und einen Werkzeugkoffer stahlen sie aus einem geparkten Firmenfahrzeug. Um an die Geräte zu kommen, brachen sie die Heckklappe des Autos auf. Die Tat geschah in der Zeit von Mittwoch, 15. Mai, 16.30 Uhr, bis Donnerstag, 16. Mai, 6 Uhr. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, soll sich unter Telefon (05139) 9910 bei der Polizei in Großburgwedel melden.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sandra Köhler