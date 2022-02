Burgwedel

Seit nunmehr zehn Jahren setzt sich der Burgwedeler Verein Education Matters für benachteiligte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Uganda und den benachbarten Ländern ein. Allesamt erhalten sie eine individuelle Förderung. Ihnen gibt der Verein auch neue Perspektiven für die Zukunft – und das trotz der anhaltenden Corona-Krise. Doch auch in Burgwedel hat Corona die Arbeit erschwert.

„Wir konnten zum zweiten Mal in Folge weder auf dem Weihnachtsmarkt in Thönse noch auf dem in Wettmar über unsere Arbeit informieren, weil sie ausgefallen sind“, berichtet der Vereinsvorsitzende Mark Bellandies. Doch gerade diese Veranstaltungen bieten dem Verein die Möglichkeit, Menschen anzusprechen, sich zu präsentieren – und neue Mitglieder zu werben.

Uganda öffnet Schulen nach fast zwei Jahren wieder

In Uganda sind seit Anfang Januar die Schulen nach knapp zwei Jahren coronabedingter Schließung wieder geöffnet. Die Pandemielage hat sich laut Bellandies entspannt. Die Inzidenzzahlen seien niedrig. „Theoretisch besteht zwar noch eine Ausgangssperre am Abend und Maskenpflicht in geschlossenen öffentlichen Orten, aber praktisch wird sich daran eher wenig gehalten“, sagt der Vereinschef. Die Menschen gingen fast normal wieder ihren Tätigkeiten nach. Das sind auch gute Nachrichten für den Verein. „Unsere Kinder und Familien benötigen aktuell keine Unterstützung bei Nahrungsmitteln mehr.“

Trotz Corona hat der Verein weitere drei Kinder neu in sein Patenschaftsprogramm aufgenommen. Damit ist die Zahl der unterstützten Mädchen und Jungen auf 36 gestiegen. Da die Schulen seit März 2020 geschlossen waren, befanden sich die Schülerinnen und Schüler im Homeschooling, und auch dort gab es Arbeit für den Verein: Education Matters half ihnen dabei, an der Schule weiterhin teilnehmen zu können. So besorgte der Verein einem Mädchen, das in einem Haushalt ohne Strom lebte, ein Smartphone. Das konnte sie dann in der Nachbarschaft laden. Der Großteil der Schulen bot allerdings keine digitale Lösung an. „In diesen Fällen organisierten wir alternatives Homeschooling“, sagt Ballandies. Das heißt: Der Verein habe Nachhilfelehrer organisiert, die zu den Kindern nach Hause gingen. Teilweise habe der Unterricht auch in Kleingruppen stattgefunden.

Verein sucht Paten für drei Kinder

„Aktuell suchen wir für drei Kinder einen Paten“, sagt Ballandies. Nach eigener Aussage hat der Verein bereits mehr als 50 Kindern durch die übernommenen Patenschaften den Zugang zu Bildung ermöglicht. Konkret bedeutet dies: Der Pate übernimmt die monatlichen Kosten zwischen 10 und 50 Euro für den Besuch einer Schule. Denn die Eltern der Kinder oder ein Vormund sind oftmals nicht in der Lage, dieses finanziell zu stemmen.

Weitere Informationen über den Verein gibt es im Internet auf www.edu-matters.org.

Von Katerina Jarolim-Vormeier