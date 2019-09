Stark gefordert sind die Kommunalpolitiker in Isernhagen in dieser Woche: Bei zwei Sitzungen stehen im Rathaus in Altwarmbüchen viele Themen auf der Agenda, darunter der Bebauungsplanvorentwurf für das Feuerwehrhaus in F.B. und der Grünstreifen im Eingangsbereich zum Gewerbegebiet Südlich Trennemoor.