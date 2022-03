Großburgwedel

Am Montagmorgen ist ein Handwerker vom Dach eines Gebäudes an der Wiesenstraße zwei Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich den Arm gebrochen. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus. Grund sei vielmehr ein Materialfehler einer Dachlatte gewesen.

Zwei Feuerwehrleute der Ortsfeuerwehr Altwarmbüchen bargen laut Angaben der Feuerwehr den Arbeiter mithilfe einer Schleifkorbtrage vom Dachgerüst. Die Burgwedeler Drehleiter soll erst Ende März einsatzbereit sein, weil aktuell noch Feuerwehrleute daran ausgebildet werden.