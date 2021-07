Großburgwedel

Friedhelm Moß blickt über den Acker hin zu den Bäumen. „Da sieht man schon einige, die ganz trocken sind.“ Es habe in den vergangenen Jahren einfach zu wenig Regen gegeben. Immerhin: Direkt vor ihm blüht es rot, lila und gelb. Zwischen den Halmen und Blüten surren Insekten. Im Mai sei gesät worden, sagt Moß. Nun steht der ehemalige Landwirt vor einer hochgewachsenen Blumenwiese.

Die Fläche hatte er praktisch übrig, erzählt Moß. Sie sei zu klein, um sie zu verpachten. „Man hört es überall, wir haben nicht genug Insekten.“ Deswegen ging er auf die Suche nach jemandem, der ihm helfen könnte, eine Blühwiese anzulegen und so Insekten wieder mehr Lebensraum zu verschaffen. Deren Population ging nämlich in den vergangenen Jahren stark zurück. Er habe dann mit dem Umweltkoordinator der Stadt gesprochen – und der empfahl ihm die Initiative Bienen Blühstreifen Burgwedel-Isernhagen (IBBBI).

Auf der Blühwiese finden Insekten reichlich Nahrung. Quelle: Alina Stillahn

30.000 Quadratmeter blühen bereits

Im Januar 2019 gegründet, hat die Initiative bereits 30.000 Quadratmeter zum Blühen gebracht: sechs Flächen mit einer Größe von 13.000 Quadratmetern in Isernhagen und fünf mit 17.000 Quadratmetern in Burgwedel. Finanziell unterstützt werden die Vorhaben von den jeweiligen Bürgerstiftungen. Neu dazugekommen sind in diesem Jahr auch Friedhöfe – einer in Isernhagen K.B. und einer in Kirchhorst. Der Schwerpunkt liegt aber aktuell auf nicht genutzten privaten Grundstücken wie dem von Moß.

Vor der Blühwiese treffen sich die Mitglieder der IBBBI und ihre Unterstützer (von links): Walter Heitmann (Bürgerstiftung Burgwedel), Wilfried Plum, Meinolf Helling, Uwe Wagstyl (Bürgerstiftung Isernhagen), Friedhelm Moß, Matthias Müller (St.-Marien-Kirchengemeinde Isernhagen), Heinrich Rebock (St. Nikolai Kirchhorst) und Thomas Hahn. Quelle: Alina Stillahn

Und die Initiative sucht weiter nach freien Flächen. Gegründet hatte sie sich auch unter dem Eindruck, dass die Mitglieder mehrere Sommer stundenlang über die Dörfer fahren konnten, ohne dass Windschutzscheibe oder Motorradhelm von Insekten übersät worden waren, sagt Wilfried Plum. Er sieht schon erste Erfolge: „Wenn man über Land fährt, hat man wieder das eine oder andere Insekt, das von der Windschutzscheibe gekratzt werden muss.“ Ziel sei es, in jedem Burgwedeler und Isernhagener Ortsteil mindestens eine Blühfläche zu haben.

Auch Initiative lernt dazu

Auch in Sachen Blühmischungen muss die IBBBI immer wieder experimentieren. Denn nicht jede Mischung eigne sich für den jeweiligen Standort. Nicht nur die Böden seien unterschiedlich, auch gebe es zwischen Burgwedel und Isernhagen unterschiedliche Klimazonen. Hinzu kämen noch die Anforderungen der jeweiligen Eigentümer, sagt Plum. Manchmal müsse dann auch eine neue Blühmischung her. „Wir lernen auch langfristig dazu.“

Wenn auf Moß’ Blühwiese aber alles gut geht, reicht eine Saat erst einmal aus. „Das bleibt auch über mehrere Jahre“, sagt er. Denn die Samen fallen wieder herunter, aus ihnen entstehen neue Pflanzen. Und der Regen, der reiche vielleicht nicht für die Bäume, für die Blühwiese aber schon.

Von Alina Stillahn