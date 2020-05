Burgwedel

Die Kirchen dürfen wieder Gottesdienste feiern. Anfang der Woche hat das Land grünes Licht gegeben – wenn auch mit Auflagen. Und genau mit diesen tun sich die Burgwedeler Gemeinden schwer. Einen normalen Gottesdienst wird es in keiner Kirche geben. Und so planen die Gemeinden den Neustart unter den Corona-Einschränkungen.

St. Petri plant zwei Andachten in der Kirche

Als einzige Gemeinde wird St. Petri in Großburgwedel ihre Kirche am Sonntag wieder aufschließen. „Wir planen zwei Andachten. Eine beginnt um 10 Uhr, die zweite um 11.15 Uhr“, sagt Pastorin Bodil Reller. Lediglich 50 der vorhandenen 280 Plätze dürfen genutzt werden. „Mehr geben die Abstandsregeln nicht her“, erklärt sie. Außerdem wird es kein Abendmahl geben, und es wird auch nicht gemeinsam gesungen. „Das ist ein Testlauf, wir wollen herausfinden, wie sich das anfühlt“, erklärt die Pastorin. Dennoch freut sie sich auf den Neustart. „Es ist schön, wieder zusammenkommen zu können, die Orgel endlich wieder erklingen zu lassen und gemeinsam wieder in der Kirche zu beten.“ Reller wird bei beiden Andachten von Kreiskantor Christian Conradi musikalisch begleitet.

St.-Marcus geht neue Wege

„Die Hygieneauflagen sind so, dass es nicht attraktiv ist, einen Gottesdienst in unserer Kirche zu feiern“, sagt Reni Kruckemeyer-Zettel, Pastorin der St.-Marcus-Gemeinde. Außerdem lassen die derzeitigen Bauarbeiten in dem Haus keinen Gottesdienst zu. Deshalb soll es vorerst nur kurze Andachten geben – im Freien. Der Anfang soll am Sonntag, 10. Mai, im Innenhof am Wettmarer Gemeindehaus, Hauptstraße 25, gemacht werden. Für Himmelfahrt, 21. Mai, ist dann eine Andacht in Engensen und für Pfingstsonntag, 31. Mai, eine in Thönse geplant. Und auch für den Pfingstmontag, 1. Juni, gibt es bereits Überlegungen. „Normalerweise sind wir zu dem Termin immer auf dem Mühlentag an der Wettmarer Mühle. Der fällt in diesem Jahr zwar aus, aber wir wollen mit dem Heimatverein sprechen, ob wir dort nicht doch an dem Termin eine Andacht abhalten können“, sagt die Pastorin. Die Besonderheit der geplanten Andachten: Sie sollen live im Internet übertragen werden.

St. Paulus wartet auf Vorgaben des Bistums

Und auch die katholische St.-Paulus-Gemeinde in Burgwedel will vorerst auf Gottesdienste verzichten. „Wir brauchen einfach noch ein paar Tage, um die Vorgaben umzusetzen“, erläutert Pfarrer Hartmut Lütge. Danach wäre dann ein Neustart möglich, allerdings nicht am kommenden Wochenende. „Da wird auf jeden Fall kein Gottesdienst stattfinden“, sagt Lütge. Außerdem wartet die Gemeinde noch auf Vorgaben des Bistums. Vor allem soll geklärt werden, wie die Eucharistie – das Abendmahl – in Zeiten von Corona gefeiert werden kann. „Gerade dies ist den Menschen sehr wichtig. Das höre ich in den Gesprächen immer wieder.“

Ludwig-Harms-Gemeinde startet am 17. Mai

Die Fuhrberger Ludwig-Harms-Gemeinde plant ihren Neustart für Sonntag, 17. Mai. „Da wollen wir unseren ersten Gottesdienst feiern“, sagt Friedhelm Sulfrian, stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstandes. Allerdings: Gefeiert wird dann nicht in der Kirche. „Es gibt nur einen Eingang in das Haus, und der ist viel zu eng“, erklärt er. „Unter Einhaltung der vom Land vorgegebenen Auflagen können wir dort keinen Gottesdienst abhalten.“ Deshalb gibt es nun ein Alternativkonzept. Spielt das Wetter mit, soll es einen Gottesdienst im Freien geben, bei schlechtem Wetter wird ins Gemeindehaus ausgewichen. In beiden Fällen aber gilt: Die Auflagen müssen auch außerhalb der Kirche eingehalten werden.

Freikirche berät weiteres Vorgehen

Wie der Neustart laufen soll, hat auch die evangelische Freikirche Freistil noch nicht entschieden. „Das beraten wir derzeit“, erklärt Andrea Wohltorf aus dem Leitungsteam der Gemeinde. Allerdings: „Am kommenden Wochenende wird es keinen Gottesdienst geben.“

Von Thomas Oberdorfer