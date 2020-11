Großburgwedel/Isernhagen

„Wir haben Mist gebaut.“ Selten gab sich ein Angeklagter so reumütig vor Amtsrichter Michael Siebrecht, wie jetzt ein 28-Jähriger in einer Verhandlung vor dem Burgwedeler Amtsgericht. Er war gemeinsam mit seiner zwei Jahre jüngeren Lebensgefährtin angeklagt, im vergangenen Jahr mit Rauschgift gehandelt zu haben. Das Pärchen lebt in Isernhagen.

Anklage wegen zwei Rauschgiftverkäufen

An dem Vorwurf des Rauschgifthandels ließ sich auch nicht herumdeuteln. Ein Zeuge stand bereit, um auszusagen. Doch der musste erst gar nicht mehr gehört werden, die Angeklagten räumten die Taten ein. Zwei Verkäufe von Cannabis konnten den beiden nachgewiesen werden: einmal fünf Gramm und einmal 12,5 Gramm. Darüber hinaus stellte die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung in Isernhagen Utensilien sicher, die für den Verkauf von Rauschgift benötigt werden, unter anderem eine Feinwaage.

„Das war eine Phase in unserem Leben, mit der wir abgeschlossen haben“, erklärte der Angeklagte und räumte die ihm vorgeworfenen Taten ein. „Aber wir haben damit nichts mehr zu tun.“ Ähnlich äußerte sich auch seine Freundin: „Ja, das ist alles so abgelaufen wie geschildert. Ich habe da mitgemacht, aber keinen Bock mehr auf so etwas.“

Das Urteil: 50 Tagessätze à 40 Euro

Von so viel Einsicht zeigte sich dann auch Siebrecht beeindruckt. „Ich finde es lobenswert, wenn jemand hierherkommt und unumwunden zugibt, einen Fehler gemacht zu haben“, sagte er. „So etwas muss sich auch im Urteil widerspiegeln.“ Der Richter verurteilte die beiden zu einer Geldstrafe von jeweils 50 Tagessätzen à 40 Euro – angesichts des Tatvorwurfs ein eher mildes Urteil. Dabei half dem Pärchen sicherlich auch, dass es sich bislang noch nicht vor Gericht verantworten musste.

Von Thomas Oberdorfer