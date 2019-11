Großburgwedel/Kleinburgwedel

Sie enthalten Salami, Spekulatius, Kaffee oder Schokolade – 45 Päckchen mit Lebensmitteln haben die Schüler der Klasse 2 der Grundschule Kleinburgwedel für bedürftige Familien in Polen gepackt. „Auch eine Kerze liegt den meisten Paketen bei, damit das Geschenk eine weihnachtliche Note bekommt“, sagt Schulleiterin Anna-Marie von Badewitz. Auch Seife, Leberwurst oder Marzipan gaben einige Kinder in die Pakete.

Meyl bringt die Päckchen im Auto nach Polen

Christian Meyl, Vorsitzender des Fördervereins für Johanniter Sozialstationen in Ostpreußen, war begeistert, als er die weihnachtlich geschmückten Pakete in Empfang nahm und ins Auto lud. Zusammen mit 205 weiteren Paketen ist Meyl am Donnerstag in Richtung Polen gestartet. Dort übergibt er sie an zehn Sozialstationen, die die Geschenke an ausgewählte, bedürftige Familien verteilen. „Ich freue mich, dass auch Kinder hier in Burgwedel an die notleidende Bevölkerung in Ostpreußen denken“, sagt Meyl. „Die Menschen sind für die Gaben sehr dankbar.“

Von Gabriele Gerner