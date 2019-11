Burgwedel/Isernhagen

Neben dem Kalendarium der Bürgerstiftung gibt es einen weiteren lokalen Kalender 2020 für Burgwedel und Isernhagen. Die Ortsgruppe des Naturschutzbundes ( Nabu) gibt ihn heraus. Auf 13 großformatigen Fotos ist die heimische Tier- und Pflanzenwelt zu sehen.

Ursprünglich in Kleinauflage als Anerkennung und Belohnung für besonders eifrige und einsatzfreudige Mitarbeiter des Vereins gedacht, sind überzählige Exemplare jetzt auch verkäuflich. Alle Fotos sind in Burgwedel oder Isernhagen aufgenommen worden. In diesem Jahr ziert das Titelblatt eine blühende Heidelandschaft bei Engensen. Bei den Vogelaufnahmen sticht ein Foto mit zwei bunten Bienenfressern heraus. Die Art wurde in diesem Jahr erstmals im Gemeindegebiet beobachtet.

Der Kalender kann zu einem Preis von 8 Euro bei Jürgen Otzen erworben werden. Weitere Informationen gibt es unter Telefon (05139) 5746.

Das Titelbild des neuen Nabu-Kalenders: Eine Heidelandschaft bei Engensen. Quelle: Ursula Schoenwiese (Nabu)

Von Thomas Oberdorfer