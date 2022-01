Großburgwedel

Es hat sich einiges getan im Vogelschutzgehölz des Nabu Burgwedel und Isernhagen gleich hinter dem Bahnhof. Wo die Teiche in der Mitte des umzäunten Areals eigentlich grün bewuchert sind, ist es nun kahl: Im November haben die Aktiven des Naturschutzvereins fast das ganze Schilfrohr in der Mitte des Areals entfernt.

„Man kann immer nur bestimmte Dinge schützen“, sagt der Vorsitzende des Nabu, Christian Dulce. Die Teiche verlandeten sonst einfach. Zudem brauchten die Amphibien Licht, wie etwa Frösche. Als wechselwarme Tiere machten sie es sich gern in der Sonne gemütlich, und die offenen Sandflächen seien auch bei Insekten sehr beliebt. So würden sich etwa die Wildbienen dort gern in den Boden graben. Doch die Rohrweihe, die sonst gern im Schilf brüte, wird es in diesem Jahr laut dem Vorsitzenden wahrscheinlich nicht in das Gebiet in Großburgwedel verschlagen.

Rotmilan hat sich in Großburgwedel einen Horst gebaut

Dafür hat im vergangenen Jahr ein anderer seltener Vogel dem Gehölz einen Besuch abgestattet. „Wir haben dahinten auf einer der Kiefern einen Horst von einem Rotmilan“, sagt Dulce und deutet an das hintere Ende des Gehölzes. Der sei schon häufiger über Großburgwedel gesichtet worden, wo er offenbar Nahrung gesucht hat. „Dann haben wir irgendwann das Nest hier entdeckt.“ Wer genau hinschaut, kann es hoch oben in einer Astgabel entdecken, ein kleines Stück Plastik hängt herunter – typisch für den Rotmilan, wie Dulce sagt.

Hier wird der Rotmilan in diesem Jahr wieder zu Gast sein. Quelle: Alina Stillahn

Doch der seltene Gast ist nicht die einzige Neuerung im Gehölz. Auch eine Schleiereule sei wieder im Schlauchturm eingezogen, berichtet der Vorsitzende. Den alten Turm hatte der Nabu bereits 2020 saniert und die Hölzer ausgetauscht. Er glänzt nun in frischem Anstrich. „Der ist hoffentlich für die nächsten 30 Jahre wieder wetterfest“, sagt der Vorsitzende. Um die Tiere im Gehölz besser zu beobachten und dabei möglichst nicht zu stören, haben die Mitglieder im vergangenen Jahr zusätzlich einen großen Unterstand gebaut.

Die Mitglieder haben auch einen neuen Unterstand gebaut, um die Vögel beobachten zu können. Quelle: Alina Stillahn

„Wir müssen Menschen auch für Natur interessieren“

Doch Naturschutz, davon ist der Vorsitzende überzeugt, braucht auch Öffentlichkeitsarbeit. „Wir müssen Menschen auch für Natur interessieren“, sagt Dulce. Daher sei jetzt für 2022 das wichtigste Ziel, erst einmal zu den normalen Veranstaltungen zurückzukehren. „In diesem Jahr haben wir uns besonders auf Insekten gestürzt“, sagt Dulce. Doch die vergangenen zwei Corona-Jahre hätten auch „wehgetan“, was den Kontakt mit den Menschen angehe.

Immerhin: Das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen des Nabu Burgwedel und Isernhagen hätten sie noch im Amtshof mit 25 Personen feiern können und auch viele Mitglieder zu einer Veranstaltung ins Gehölz einladen können. Und auch die Naturschutzjugend hat nun wieder eine Kindergruppe. Lange Zeit hätten ihnen da Betreuerinnen und Betreuer gefehlt, sagt Dulce.

Der alte Turm erstrahlt wieder in neuem Glanz. Quelle: Alina Stillahn

Nabu zählt aktuell 780 Mitglieder

Insgesamt kann sich der Vorsitzende über ein deutliches Mitgliederplus freuen. 780 Mitglieder aus Isernhagen und Burgwedel zählen die Naturschützer aktuell. Vor zwölf Jahren, als er den Vorsitz übernommen habe, seien es noch 620 gewesen, sagt Dulce. Doch bei aller Freude über die finanzielle Unterstützung wünscht sich Dulce auch mehr Mitglieder, die sich aktiv an den vielen Unternehmungen des Nabu beteiligten.

Und auch eine Ablösung im Vorsitz fände er nicht schlecht. Er möchte das Amt gern in jüngere Hände geben und habe dies auch das ein oder andere Mal angeregt. Von einem Generationswechsel verspricht sich der 68-Jährige vor allem frischen Wind. Nun aber steht bald erst einmal der erste Arbeitseinsatz im Gehölz an. Die Aktiven wollen das Gewächs um den Zaun zurückschneiden. Der soll bald erneuert werden. Wie bald, das kann Dulce aber noch nicht sagen, die Genehmigung lasse noch auf sich warten.

Vertragen sich die Vögel?

Traditionell soll es dann nach Pfingsten wieder einen Tag der offenen Tür geben. Der habe in den vergangenen zwei Jahren ausfallen müssen, so Dulce, nicht nur wegen Corona, sondern auch, weil die Rohrweihe gerade brütete. Im April jedenfalls könnte der Rotmilan wieder das Vogelschutzgehölz in Großburgwedel ansteuern. Dann bleibe abzuwarten, ob auch die Rohrweihe wiederkommt. „Wir müssen sehen, wie die beiden sich vertragen“, sagt Dulce.

Ins neue Jahr startet der Nabu Isernhagen und Burgwedel mit zwei Vorträgen. Am Freitag, 7. Januar, ab 19 Uhr, erzählt Klaus Jürgens in der Seniorenbegegnungsstätte etwas zum Thema „Spinnen – geniale Baumeister und Regulatoren in der Umwelt“ . Am Donnerstag, 13. Januar, ab 19 Uhr geht es dann weiter mit einem Vortrag zum Thema Libellen von Hans Leunig unter dem Motto „Einführung in die Welt der Insekten“ in der Buhrschen Stiftung. Am Sonnabend, 22. Januar, wird es dann wieder praktisch: Dann treffen sich die Mitglieder zu ihrem ersten Arbeitseinsatz um 10 Uhr auf dem Domfrontplatz.

Von Alina Stillahn