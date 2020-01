Großburgwedel/Altwarmbüchen

Das Amtsgericht hat zwei Diebe, die in Supermärkten in Isernhagen und Burgwedel Waren gestohlen hatten, zwar nur zu geringen Geldstrafen verurteilt. Gefängnis-Erfahrungen haben beiden dennoch gesammelt: Weil die Osteuropäer beide keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, mussten sie die Tage bis zu den kurzfristig angesetzten Prozessen hinter Gitter verbringen. Das Gericht stellte so sicher, dass sich die beiden Männer nicht in ihre Heimat absetzen konnten.

Motiv: „Wir wollten trinken und hatten kein Geld“

Nach sechs Tagen in Haft ist ein georgischer Staatsbürger in Handschellen dem Gericht vorgeführt worden. Der 28-Jährige war erwischt worden, als er im E-Center in Großburgwedel fünf teure Flaschen Wodka durch den Kassenbereich trug, ohne sie zu zahlen. Ein unbekannt gebliebener Mittäter hatte den Alkohol zuvor in der Abteilung für Putzmittel in einem Regal zwischengelagert. „Wir wollten trinken und hatten kein Geld“, übersetzte der Dolmetscher seine Antwort auf die Frage nach dem Motiv.

So recht passte das nicht mit der übrigen Geschichte zusammen, die der Mann auf Nachfrage von Amtsrichter Michael Siebrecht zum Besten gab. Angeblich war er zehn Tage zuvor als Tourist nach Deutschland gekommen, hatte hier dann im Hotel gewohnt. Das Geld dafür habe man ihm aus der Heimat geschickt, sagt der Georgier aus, der eigenen Angaben nach arbeitslos ist.

Siebrecht verurteilte den Mann, der in Deutschland bislang unbestraft war, zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 15 Euro. Sollte er jetzt wieder auffallen, dann sei es jedoch auch ganz schnell vorbei mit Geldstrafen – „und das Gefängnis haben Sie ja schon kennengelernt“, sagte Siebrecht.

Zweiter Dieb berichtet von angeblicher Entführung

Noch weniger glauben konnten der Richter und der Staatsanwalt die Geschichte, die der Angeklagte im zweiten Verfahren vortrug. Der Ukrainer, gerade 18 Jahre alt geworden, hatte im Rewe-Markt in Altwarmbüchen Lebens- und Genussmittel, Kosmetika und Büroartikel für mehr als 110 Euro gestohlen. Der Heranwachsende sagte – ebenfalls über einen Dolmetscher – aus, dass er nach seiner Zeit im Kinderheim und zwei Jahren ohne festen Wohnsitz aus der Ukraine Mitte Dezember nach Deutschland gereist war. Angeblich war er von mehreren arabisch aussehenden Männer im Umfeld eines Flüchtlingsheimes in München entführt worden. Diese hätten ihn dann nach Altwarmbüchen gefahren und dort unter Androhung von Gewalt zum Stehlen im Supermarkt gezwungen.

Plausibel klang das für die übrigen Prozessbeteiligten nicht. Einerseits belegten Videoaufnahmen, dass auch eine Frau dabei war, als Mittäter im Supermarkt genau die Waren in einem Einkaufswagen zusammenstellten, die der junge Mann dann in einer Tüte aus dem Laden schaffen sollte. Zudem, so der Richter und der Staatsanwalt, hätte sich der angeblich Entführte doch im Markt Hilfe holen können – entweder vom Personal oder von der Polizei, indem er sich absichtlich hätte erwischen lassen können. „Die Geschichte klingt wie aus 1001 Nacht“, befand Richter Siebrecht.

Weil auch der junge Ukrainer, der bis zum Prozess sieben Tage in Haft gesessen hatte, zuvor unbestraft gewesen war, beließ es der Richter bei einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu je 5 Euro. Letztlich hat die Landeskasse bei den beiden sogenannten beschleunigten Verfahren damit kräftig draufgezahlt. Die Kosten für die Verkündung des Haftbefehls, die Unterbringung im Gefängnis und den Prozess samt Dolmetscher überstiegen bei Weitem das, was das Land Niedersachsen durch die Geldstrafen einnimmt.

Lesen Sie auch

Von Frank Walter