Burgwedel/Isernhagen

“Komm her, komm“, ruft Elke Walter – und die Tiere hören aufs Wort. Walter steht mitten in ihrer Ziegenherde. 55 weiße, braune und schwarze Mutterziegen grasen auf der eigenen Weide. Die Betreiberin des Ziegenhofes Schümer züchtet seit 16 Jahren Milchziegen der seltenen Rassen „Thüringer Waldziege“ und „Weiße deutsche Edelziege“. Aus der Ziegenmilch stellt die 43-Jährige in der eigenen Käserei Frisch- und Schnittkäse her. „Je nach Saison gibt es auch Zickleinfleisch und Ziegensalami sowie Bratwurst“, sagt Walter. Ihr Hof und zwölf weitere in Burgwedel und Isernhagen liegen an der fünften Hofladenroute der Region Hannover.

Faltblatt „Von Hof zu Hof“ führt direkt zu Erzeugern

Wo gibt es beispielsweise Angus-Rindfleisch, Schmorgurken oder Quittenlikör? Zu den Erzeugern dieser Spezialitäten führt ein neues Faltblatt unter dem Titel „Von Hof zu Hof“, das die Region Hannover für die Stadt Burgwedel und die Gemeinde Isernhagen aufgelegt hat. Die Hofladentour zeigt den Menschen den direkten Weg zum Einkauf beim Erzeuger.

Stellen die fünfte Hofladentour in der Region vor: Burgwedels Bürgermeister Axel Düker (von links), Regions-Umweltdezernentin Christine Karasch, Elke Walter vom Ziegenhof Schümer und Bilge Tutkunkardes, Leiterin des Teams für Regionale Naherholung in der Region. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Die Tour führt zu 13 landwirtschaftlichen und familiengeführten Betrieben, die in ihren Hofläden Produkte aus eigenem Anbau anbieten. Die Höfe sind alle mit dem Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Einkauf und Ausflug können so miteinander verbunden werden. Unterwegs können die Menschen auch noch den Altwarmbüchener See, den Springhorstsee, den Trinkwasser-Erlebnispfad in Fuhrberg oder den Erlebnispfad am Würmsee besuchen.

Vier weitere Hofladentouren sind bereits erschienen. Die erste Tour legte die Region 2015 auf, sie führt durch das Calenberger Land. Die zweite folgte zwei Jahre später rund um das Burgdorfer Holz. Dann erschien 2018 die Tour rund um das Steinhuder Meer. Kürzlich wurde die Reihe „Von Hof zu Hof“ für die Wedemark vorgestellt. Das Faltblatt liegt öffentlich aus und kann auch online auf www.hannover.de heruntergeladen werden.

Verschiedene Sorten Frisch- und Hartkäse bietet der Ziegenhof Schümer an. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Immer mehr Menschen schätzen Produkte direkt vom Hof

„Obst, Gemüse, Eier und Fleisch direkt vom Hof – das schätzen immer mehr Menschen“, sagt Christine Karasch, Dezernentin für Umwelt, Planung und Bauen der Region Hannover, die mit ihrem Team den Ziegenhof Schümer in Wettmar besucht. Die Region greife diesen Trend in der regionalen Naherholungsplanung auf. „Für viele Stadtmenschen ist der Besuch eines Hofladens das erste Mal, dass sie persönlich mit der Landwirtschaft in Kontakt kommen und vor Ort erleben können, wie reich- und nachhaltig das Angebot an regional erzeugten Produkten ist“, sagt Karasch. Burgwedels Bürgermeister Axel Düker fügt hinzu: „Die von Hof zu Hof-Tour ermöglicht Kultur, Freizeit und Naherholung auf einen Schlag.“

13 Höfe bieten ihre regionalen Lebensmittel an Das sind die 13 landwirtschaftliche Betriebe in Burgwedel und Isernhagen: Der Hof Kreuzkamp in Kleinburgwedel bietet Rindfleisch der französischen Rasse Limousin an. Eine Bestellung erfolgt online unter www.kreuzkamp-genuss.de. Die Ware kann auch geliefert oder im kleinen Laden an der Wallstraße 16 abgeholt werden. Der Hof Henke, ebenfalls in Kleinburgwedel am Brombeerkamp 15 gelegen, hat sich auf Heidelbeeren spezialisiert. Den genauen Startpunkt der Saison erfahren Interessierte auf der Homepage www.hof-henke.de oder auf dem Hof von Anfang Juni bis Ende August, jeweils täglich von 8 bis 18 Uhr. Der Ziegenhof Schümer stellt Ziegenfrisch- und Schnittkäse her. Im kleinen Laden gibt es auch – je nach Schlachtung – Ziegensalami und Ziegenbratwurst zu kaufen. Neuerdings steht den Kunden auch ein Verkaufsautomat am Immenweg 11 in Wettmar zur Verfügung. Den Engenser Bauernladen betreibt Familie Krull. Sie bauen Buschbohnen, Schmorgurken, Kohlrabi, Kürbisse und Kartoffeln an. Der Laden an der Thönser Straße 2 öffnet montags bis sonnabends jeweils von 9 bis 12 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter www.hof-krull.de. Der Angus Zuchtbetrieb Oelkers verkauft Rindfleisch von Jungbullen an der Bäckerstraße 4 in Engensen. Bestellungen sind unter Telefon (05139) 959185 oder per Mail an timo.oelkers@freenet.de möglich. Bestellt werden kann ein Achtel Rind oder Einzelstücke wie Filet, Braten und Gulasch. Auch der direkte Nachbar, der Angus Biobetrieb Bähre, bietet auf Vorbestellung Bio-Rindfleisch an der Bäckerstraße 2 in Engensen an. Der Betrieb stellt unter Telefon (05139) 87830 oder per Mail e.baehre@gmx.de individuelle Fleischpakete oder auch ein Achtel Rind zusammen. Die Milchtankstelle in Thönse betreibt Familie Büchtmann an der Langen Reihe 14. Rund um die Uhr gibt es frische Rohmilch aus einem Automaten. Auch Natur-, Kräuter- und Bockshornkleekäse vom Hof gibt es in einem Automaten zu kaufen wie auch andere regionale Produkte. Auf dem Schulbauernhof Burgwedel in Oldhorst bekommen Schulklassen und Erwachsene Einblicke im Umgang mit Pferden, Schafen und Hühnern sowie in Gemüseanbau. Der Hof ab der Straße Oldhorst 20 öffnet von April bis Oktober jeden ersten Freitag im Monat. Die Biolandgärtnerei Rothenfeld in Neuwarmbüchen baut 40 verschiedene Gemüsesorten an. An der Straße Rothenfeld 8 lädt eine kleine Markthalle zum Einkaufen ein, die dienstags und freitags jeweils von 14 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 13 Uhr geöffnet hat. Auf dem Biolandhof Hemme in Isernhagen K.B. dreht sich alles um die Rasse altdeutsches, schwarzbuntes Niederungsrind. Das Fleisch bietet der Hof im Laden der Spirituosenmanufaktur Könecke & Sohn an der Dorfstraße 40 an. Mehr Informationen gibt es unter www.biohof-hemme.de. Die Spirituosenmanufaktur Könecke & Sohn betreiben in sechster Generation Katrin und Bernhard Hemme. Von Kartoffelschnaps über Quittenlikör bis hin zu Weizenkkorn sind in dem Laden an der Dorfstraße 40 dienstags und sonnabends jeweils von 9.30 bis 12 Uhr, donnerstags und freitags jeweils von 9.30 bis 12 sowie 14.30 bis 18 Uhr erhältlich. Der Spargel- und Beerenhof Heuer in Fuhrberg verkauft seine Produkte im eigenen Hofladen am Trülldamm 5. Zudem gibt es eine Zeltwirtschaft samt Spielplatz. Der Laden öffnet täglich von 8 bis 19 Uhr. Die Spargelwirtschaft bietet jetzt nur Außer-Haus-Verkauf unter Telefon (05135) 925423 an. Beim Biohof Wöhler in Fuhrberg liegt der Schwerpunkt auf Kartoffeln und Spargel. Der Hofladen an der Langen Straße 15 ist während der Spargelsaison von April bis Juni täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet und außerhalb der Saison von 9 bis 19 Uhr.

Gesunde Ernährung – nicht nur mit Bio-Produkten

Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal der fünften Route ist, dass sich der überwiegende Teil der Höfe auf die Haltung unterschiedlicher Tierarten und Tierrassen spezialisiert hat, wie zum Beispiel französisches Limousin, schottisches Angus, altdeutsches, schwarzbuntes Niederungsrind sowie die Thüringer Waldziegen und weiße deutsche Edelziegen. Andere Höfe haben ihren Schwerpunkt auf Gemüse- und Obstanbau gelegt. „Uns geht es bei dem Netz an Höfen darum, dass sich Menschen gesund ernähren – und, dass gesunde Lebensmittel nicht immer Bio-Produkte sein müssen“, sagt Bilge Tutkunkardes, Leiterin des Teams Regionale Naherholung.

Von Katerina Jarolim-Vormeier