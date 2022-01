Großburgwedel

Wie auch im Vorjahr sei die Silvesternacht in Burgwedel und Isernhagen ruhig verlaufen, teilte das Polizeikommissariat in Großburgwedel mit. Herausragende Vorkommnisse habe es in der Nacht vom 31. Dezember 2021 zum 1. Januar 2022 nicht gegeben.

„Zum größten Teil lagen nur silvestertypische Einsätze vor“, heißt es vom zuständigen Polizeikommissariat. Vor allem habe es Beschwerden wegen Ruhestörungen gegeben – Grund sei oft übermäßiger Alkoholkonsum gewesen.

Wegen der auch Silvester geltenden coronabedingten Kontaktbeschränkungen habe es keine aber keine Einsätze gegeben. Die Polizei musste keine Feiern auflösen, weil etwa die zulässige Gästezahl überschritten wurde.

Von Alina Stillahn