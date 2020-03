Burgwedel/Isernhagen

Die Sorge vor dem Coronavirus trifft jetzt auch den Kunstverein Burgwedel-Isernhagen: Der Verein hat am Montagvormittag seine geplante Fahrt zur Leipziger Buchmesse abgesagt. Die Organisatoren hatten in der vergangenen Woche für ihre Bustour am Sonnabend, 14. März, in die sächsische Metropole geworben.

Die Buchmesse soll zwar wie geplant stattfinden, das bekräftigten deren Verantwortliche am Sonntag. Allerdings ohne den Kunstverein: „Wir haben viele Absagen von Teilnehmern bekommen, die sich wegen des Coronavirus’ sorgen“, sagte der Kunstverein-Vorsitzende Stefan Rautenkranz zur Begründung. In der derzeitigen Situation sei der Tagesausflug so „kaum planbar“.

Von Frank Walter