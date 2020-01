Großburgwedel

Bevor es für die Sternsinger der katholischen Pfarrgemeinde St. Paulus am Donnerstagnachmittag in das Burgwedeler Rathaus ging, probten alle vier noch einmal ihre Texte. „Segne die Menschen, die in diesem Haus leben“, sagten Anna (8), Marta (11), Kilian und Jette (beide 9) im Chor. Gemeindereferent Thomas Schenk unterbrach sie: „Die Menschen leben nicht hier, sie arbeiten im Rathaus.“

Ein paar Minuten standen alle fünf im Erdgeschoss im Warmen, wo sie von der Ersten Stadträtin Christiane Concilio empfangen wurden. Sie sangen die Lieder „Der Stern in der Hand“ und „Stern über Bethlehem“, beteten gemeinsam mit den auf ihre Termine im Bürgerbüro wartenden Menschen das Vaterunser und trugen ihren Segensspruch vor. „Es ist toll, dass Ihr Eure Ferienzeit für diese Tätigkeit opfert“, lobte Concilio das Engagement der Schüler. Als Erste steckte sie Geld in die Spendendosen. Einige Wartende folgten und überreichten den Sternsingern Geldscheine. Anschließend brachten die Kinder mit Kreide den traditionellen Segen „Christus mansionem benedicat“ oberhalb der Eingangstür auf einem schwarzen Klebestreifen an.

Burgwedeler Sternsinger besuchen 50 Haushalte

Die zehn Sternsinger der Pfarrgemeinde St. Paulus besuchen bis zum Sonntag Seniorenheime und Privathaushalte. „Bei etwa 50 Häusern werden wir zu Gast sein“, sagte Schenk. Im Gottesdienst am Sonntag sind die Jungen und Mädchen ebenfalls anwesend. „Ich wollte das mal ausprobieren, einfach mal etwas anderes machen. Ich stelle fest, dass es Spaß macht“, sagte Anna über ihr Mitwirken als Sternsinger.

Schenk freut sich zwar über den Einsatz der Kinder, hätte sich aber einen größeren Zuspruch gewünscht. „Es können alle mitmachen, die das möchten“, erklärte er. In den vergangenen Jahren sei die Teilnehmerzahl immer etwas höher gewesen. „Wir könnten ein paar Sternsinger mehr gut gebrauchen.“

Jedes Jahr werden bundesweit 50 Millionen Euro gespendet

Immer zum Jahresbeginn sind bundesweit Sternsinger unterwegs. In diesem Jahr lautet das Motto „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit!“. Die Teilnehmer sammeln Spenden für Projekte, die Kindern und Jugendlichen auf der Welt zugute kommen. Die Sternsinger von St. Paulus wollen besonders ihr Partnerprojekt in Uganda unterstützen. Das Geld soll den dort lebenden Waisenkindern, deren Eltern an Aids starben, helfen. Bundesweit kommen in jedem Jahr etwa 50 Millionen Euro an Spendengeld zusammen. 300.000 Sternsinger waren 2019 im Einsatz. Die Aktion Dreikönigssingen findet in diesem Jahr zum 62. Mal statt.

Lesen Sie auch

Von Mark Bode