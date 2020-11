Altwarmbüchen/Großburgwedel

In den vergangenen Jahren hat das Team der Unicef-Arbeitsgruppe Südheide stets auf den Weihnachtsmärkten in Burgwedel und Isernhagen seine Grußkarten verkauft. Die Märkte müssen coronabedingt in diesem Jahr ausfallen. Die Karten sind dennoch erhältlich. In Altwarmbüchen gibt es sie in der Buchhandlung Lesenest, Bothfelder Straße 26. In Großburgwedel bieten sie folgende Geschäfte an: Buchhandlung Böhnert, Im Mitteldorf 2; Hirsch-Apotheke, Von-Alten-Straße 21; Burg-Apotheke, Von-Alten-Straße 2; Lohr Mode, Hannoversche Straße 9. Es stehen mehrere Weihnachtsmotive zur Auswahl. Die Karten sind jeweils in Zehnerpacks für 16 Euro erhältlich.

Für die Arbeitsgruppe Südheide, die ihren Standort in der Wedemark hat, sind die Verkäufe der Grußkarten auf den Weihnachtsmärkten zu einer wichtigen Einnahmequelle geworden. Laut Mitarbeiterin Antje Wolter kamen in Burgwedel im Vorjahr etwa 1000 Euro zusammen, in Isernhagen seien es sogar 1500 Euro gewesen. Unicef bietet Grußkarten das ganze Jahr über mit diversen Motiven und zu unterschiedlichen Anlässen an. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.suedheide.unicef.de.

Von Mark Bode