Der Arbeitsmarkt im Bereich der Arbeitsagentur-Geschäftsstelle Burgwedel erholt sich noch nicht. Im Gegenteil: Die Zahl der Arbeitslosen ist auch im August weiter angestiegen. Aktuell sind bei der Behörde 1876 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 81 mehr als im Juli und 439 mehr als vor Jahresfrist. Die Arbeitslosenquote liegt damit bei 4,9 Prozent. Zum Vergleich: Zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres lag sie bei 3,7 Prozent. Die Geschäftsstelle der Arbeitsagentur ist außer für Burgwedel auch für Isernhagen und die Wedemark zuständig.

Derzeit ist es schwer, einen neuen Job zu finden

„Der Arbeitsmarkt steckt noch mitten in der Corona-Krise“, kommentiert Holger Habenicht, Sprecher der Arbeitsagentur in Hannover, die Zahlen aus seinem Hause. Und noch etwas fällt auf beim Blick in den monatlichen Bericht der Behörde: Wer derzeit in Burgwedel, Isernhagen und der Wedemark keinen Job hab, dem fällt es schwer, einen neuen zu finden. Lediglich 2180 Personen konnte die Arbeitsagentur in diesem Jahr bislang einen Arbeitsplatz vermitteln. Das sind 722 weniger als vor einem Jahr. Dennoch weist die Geschäftsstelle Burgwedel nach wie vor die niedrigste Arbeitslosenquote in der Region Hannover auf.

Von Thomas Oberdorfer