Burgwedel/Isernhagen/Wedemark

Der Vergleich mit dem Vormonat ist positiv, der mit dem Februar des Vorjahres nicht: 1415 Menschen (darunter 55,5 Prozent Männer) waren Ende Februar in den drei nördlichen Kommunen der Region Hannover ohne Arbeit – 386 in Burgwedel, 452 in Isernhagen und 577 in der Wedemark.

Unter dem Strich stehen ein Plus von 117 Arbeitslosen gegenüber dem Vorjahr sowie ein minimaler Rückgang um 20 Arbeitslose gegenüber Januar. Diese kleine Zahl lässt kaum erahnen, wie viel Bewegung im Februar auf dem Arbeitsmarkt doch herrschte: Denn 361 Menschen meldeten sich neu arbeitslos, 382 checkten gleichzeitig in eine Beschäftigung ein.

Mehr als die Hälfte bezieht Hartz IV

Die Arbeitslosenquote der Agentur-Geschäftsstelle Großburgwedel von 3,7 Prozent bleibt innerhalb der Region im positiven Sinne spitze – auf Platz 2 folgt Wunstorf erst mit 4,4 Prozent, die Landeshauptstadt Hannover meldet am anderen Ende der Februar-Arbeitsmarktstatistik 7,8 Prozent. Wissenswert ist bei den am Freitag veröffentlichten Zahlen aus dem Norden, dass mit 758 Personen mehr als die Hälfte der von Arbeitslosigkeit Betroffenen aktuell auf Hartz-IV-Bezüge angewiesen ist. Knapp 40 Prozent sind 50 Jahre oder älter, nur 1,5 Prozent der Personen sind unter 20 Jahre jung, und 28,6 Prozent firmieren in der Statistik als Langzeitarbeitslose.

Von Martin Lauber