Großburgwedel

Der Ambulante Hospizdienst Burgwedel-Isernhagen-Wedemark hat nun zehn neue Sterbebegleiter. Nach vielen Seminarstunden konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Bescheinigung über die Teilnahme am Vorbereitungskurs für Ehrenamtliche entgegennehmen – und fühlen sich laut Koordinatorin Ute Rodehorst gut vorbereitet auf ihre künftige Aufgabe.

Dabei war zum Start im Mai noch gar nicht klar, ob die Ausbildung wegen der coronabedingten Einschränkungen überhaupt durchführbar ist, sagt Rodehorst. „Uns war klar, dass digitale Medien nicht das passende Schulungsmedium sein können. Und wir lagen richtig. Die Seminarteilnehmer schätzen den persönlichen Austausch über Themen von Leben und Tod.“ Das sei zwar mit Maske, Abstand und Hygienemaßnahmen geschehen, dafür aber mit direktem Augenkontakt, so Rodehorst. Dafür hatte sich die Stadt Burgwedel bereit erklärt, dem Hospizdienst im Amtshof einen großen Raum zur Verfügung zu stellen.

Männer sind in Hospizarbeit eine Seltenheit

Die Schulungsteilnehmerinnen und -teilnehmer werden nun als Ehrenamtliche in den Dienst des Ambulanten Hospizdienstes übernommen und sind dann in Burgwedel, Isernhagen und der Wedemark im Einsatz. Eine weitere Besonderheit laut Rodehorst: In diesem Jahrgang seien auch drei Männer dabei gewesen, die in der Hospizarbeit immer noch eine Seltenheit seien.

Lesen Sie auch Seminar für Hospizhelfer: Auch am Ende ist nicht Schluss mit lustig

Der Ambulante Hospizdienst hat nach eigenen Angaben seit 2006 über 100 ehrenamtliche Sterbebegleiterinnen und -begleiter ausgebildet, die seit 2007 über 500 Schwerkranke und Sterbende freiwillig und unentgeltlich betreut haben.

Von Alina Stillahn