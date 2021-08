Burgwedel

Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei hat sich am Dienstag ein 31 Jahre alter Mann aus Langenhagen in Burgwedel und Isernhagen geliefert – nach ersten Erkenntnissen hatte er zuvor Alkohol getrunken und Drogen konsumiert. Der Fahrer in seinem schwarzen VW Lupo fiel gegen 20.35 Uhr der Besatzung eines Funkstreifenwagens an der Mühlenstraße/Hannoversche Straße auf, weil sie eine Trunkenheitsfahrt vermuteten. Als die Beamten den 31-Jährigen kontrollieren wollten, beschleunigte er das Tempo des Kleinwagens und raste mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Stundenkilometern in Richtung Innenstadt.

Sein Fluchtweg verlief über die Straßen Im Mitteldorf, Dammstraße, Heinrich-Wöhler-Straße, In der Meineworth und Isernhagener Straße bis zur Ampelkreuzung an der Berkhopstraße. Dort versuchten die Beamten, den rücksichtslos fahrenden Mann erneut anzuhalten. Dieser wendete jedoch auf der Kreuzung und fuhr zurück durch die Innenstadt zur Hannoverschen Straße und von dort nach links in die Burgdorfer Straße bis zum Kreisel Heisterholz. Der VW-Fahrer raste über Grünflächen an einem zweiten Streifenwagen der Polizei vorbei, der ihm den Weg versperrte, und steuerte erneut die Innenstadt Großburgwedels an. Im weiteren Verlauf fuhr er durch den Mennegarten und den Alten Postweg zurück auf die Hannoversche Straße stadtauswärts in Richtung Isernhagen F.B. – und damit direkt an der Polizeiwache vorbei.

Polizei sucht Zeugen für die Verfolgungsfahrt

Auf der Kreisstraße 113, Hauptstraße in Isernhagen, kollidierte der Lupo schließlich gegen 20.45 Uhr seitlich mit dem VW Passat der Polizei. Beide Fahrzeuge landeten rechts im Straßengraben. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den leicht verletzten Lupo-Fahrer aus Langenhagen am Unfallort. Die Polizeikräfte blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme mussten die Polizisten die Kreisstraße 113 sperren. Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzen die Beamten auf 5000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 0,49 Promille bei dem Flüchtenden fest, der zudem Drogen genommen hatte. Deshalb musste der 31-Jährige eine Blutprobe abgeben, das Ergebnis steht noch aus. Zudem beschlagnahmten die Polizisten den Führerschein des Mannes, der sich nun wegen mehrerer Straftaten zu verantworten hat – darunter Trunkenheit im Straßenverkehr und Straßenverkehrsgefährdung. Die Beamten bitten Verkehrsteilnehmer, die bei der Verfolgungsfahrt gefährdet waren, sich unter Telefon (05139) 991115 zu melden.

Von Antje Bismark