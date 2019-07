Großburgwedel

Fortsetzung folgt: Das kündigt Claus Böttcher vom Schützenverein für den Luftballonweitflugwettbewerb an. Diesen hatte der Verein am 15. Juni beim Flohmarkt des Schützenvereins organisiert. Dabei schickten die Teilnehmer auf dem Schützenplatz in Großburgwedel einen Ballon samt einer Adresskarte gen Himmel.

Noch am gleichen Tag entdeckten Finder die Karte auf dem Golfplatz Brunstorf an Loch 7 und schickten sie umgehend zurück. Die Entfernung beträgt etwa 160 Kilometer. Immerhin 114 Kilometer weit flog der Zweitplatzierte, die Karte landete in Dahlenburg. Nun ehrte Jugendwart Roland Krause die beiden Gewinnerinnen Olivia Beier aus Isernhagen und Delia Kohlmann aus Großburgwedel mit einem Preis.

Von Antje Bismark