Großburgwedel

Wird Burgwedel nun im Internet barrierefrei? Zumindest ein Anfang ist gemacht: Die Homepage der Stadt verfügt seit wenigen Wochen über einen neuen sogenannten Webreader. Damit soll Menschen mit Beeinträchtigungen das Surfen auf der städtischen Homepage leichter gemacht werden. Ein Klick auf den entsprechenden Button und Internetnutzer können sich die Texte einfach vorlesen lassen. Ziel sei es, so die Stadtverwaltung, Menschen mit einer Sehbehinderung oder Leseschwäche eine einfachere Nutzung der Seite zu ermöglichen. Und auch Analphabeten können auf diesem Wege Informationen im Internet finden.

Mit der Vorlesefunktion ist ein Anfang gemacht

Doch wie gut klappt das? Wir haben Hans-Gerhard Nest, Mitglied im Beirat für Menschen mit Behinderungen der Stadt Langenhagen, gebeten, die neue Funktion zu testen. Sein Fazit zur neuen Barrierefreiheit auf der Burgwedeler Internetpräsenz der Stadt: „Das ist ein kleiner Anfang, aber nur ein kleiner.“ Ihm sind bei einer stichprobenartigen Überprüfung des Internetauftritts einige Probleme aufgefallen.

Einer seiner Kritikpunkte sind die Bilder auf der Internetseite. Dort werden nach seiner Meinung die falschen Informationen an die Nutzer weitergegeben. „Wie viel Megabyte ein Bild hat, ist natürlich total uninteressant“, erklärt Nest. Doch die Bilder auf der Homepage werden genau so beschrieben: Titel, Urheber und die Dateigröße. Was fehlt ist die Erklärung, was das Bild eigentlich zeigt.

Die Vorlesefunktion ist noch fehlerhaft

Auch beim Vorlesen von PDF-Dokumenten macht das Programm nicht immer das, was es eigentlich tun sollte. Probleme – so der Experte – gäbe es mit der Aussprache bei langen Sätzen oder auch bei Silbentrennungen. Außerdem: „Beim Vorlesen gibt es Informationen, die gar nicht im Text enthalten sind“, hat Nest bei seiner Stichprobe festgestellt.

Auch für Menschen, die sich das Wetter auf der Stadthomepage vorlesen lassen wollen, ist nach der Meinung des Experten nicht alles zum Besten bestellt. Da die Wettervorhersage in einer Tabelle mit verschiedenen Spalten präsentiert wird, kann man beim Zuhören die Überschriften nicht mehr dem Wettergeschehen zuordnen. Das Programm liest zwar brav die Tabelle vor, aber ob es nun morgens oder abends bewölkt sein wird, lässt sich nicht so leicht nachvollziehen. „Man weiß ja nicht mehr, welche Spalte was war“, meint Nest.

Es wird noch lange dauern, bis die Homepage barrierefrei ist

Wie das neue Angebot bei den Nutzern ankommt, dazu liegen der Stadt noch keine Informationen vor. „Wir haben noch keine Rückmeldungen bekommen“, sagt Stadtsprecherin Michaela Seidel. Aber: „Das Programm haben Kolleginnen getestet, und die waren sehr angetan“, hat sie festgestellt. Auch Nest sieht bei allen Problemen viel Positives: „Das ist ein schöner Anfang.“ Und sein Beiratskollege Albert Schneider findet die Initiative der Stadt Burgwedel „grundsätzlich hervorragend“. Trotz der Schwierigkeiten, die ihm das Programm bereitet: „So ist für mich als Sehbehinderter der Button Vorlesen nur sehr schwer zu erkennen.“

„Ich glaube, es es wird noch längere Zeit dauern, bis die Hompage wirklich barrierefrei ist“, zieht Nest sein abschließendes Fazit. Und er hat viele Verbesserungsvorschläge für die Burgwedeler Stadtverwaltung parat: Ein einheitliches Layout für die Seiten etwa, damit die Bedienung nicht so kompliziert und aufwendig ist. Zudem bräuchte es Texte in leichter Sprache, damit auch Menschen mit Leseschwäche diese verstünden. Nest weiß, das alles zusammenzuführen sei ein Spagat. Helfen könnte dabei mehr Zusammenarbeit: „Wenn man so etwas gemeinsam angeht, dann kann man am Ende viel erreichen.“

Von Alina Stillahn