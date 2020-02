Die IGK lädt zum Stadtfest in Großburgwedel ein, die IWU zur Gewerbeschau nach Wettmar – und beide wollen am 13. September feiern. Die Konkurrenz der großen Feste ist derweil gar nicht gewollt. Vielmehr scheiterte es wohl bei der Planung an der Absprache miteinander.

Hier ist richtig was los: Ein Blick in die Von-Alten-Straße beim Stadtfest 2019. Wird es mit der Konkurrenz in Wettmar diesmal auch so viele Besucher geben? Quelle: Thomas Oberdorfer (Archiv)