Großburgwedel

Ein dunkelblaues Damenrad und ein schwarzes Herrenrad geben der Burgwedeler Polizei derzeit Rätsel auf. Am Donnerstag, so gab ein Fahrradfahrer bei den Beamten des Großburgwedeler Kommissariates an, sei sein dunkelblaues Damenfahrrad aus dem Fahrradständer eines Restaurants an der Straße In der Meineworth verschwunden. Der Vorfall ereignete sich zwischen 14 und 15.30 Uhr. Das Rad, so der Besitzer weiter, sei nicht verschlossen gewesen.

Stattdessen stand in dem Ständer nun ein schwarzes Herren-Trekkingrad der Marke Winora, das sich keinem Besitzer zuordnen ließ. „Möglicherweise“, so ein Polizeisprecher, „seien die Räder verwechselt worden.“ Die Polizei hofft nun auf Hinweise, um den Fall aufklären zu können. Zeugen können sich unter der Rufnummer (05139) 9910 bei Kommissariat in Großburgwedel melden.

Von Thomas Oberdorfer