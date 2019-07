Burgwedel

Die Arbeiten am Radweg entlang der Kreisstraße 116 zwischen Thönse und dem Oldhorster Kreisel schreiten voran. Die Region investiert rund 1 Million Euro in die neue Wegeverbindung. Für den weiteren Fortgang kommt es nun zu Einschränkungen bei der Buslinie 634. Wie das Unternehmen Regiobus mitteilt, wird die Neuwarmbüchener Straße am Thönser Ortsausgang von Montag, 8., bis Freitag, 19. Juli, voll gesperrt. Aus diesem Grund kann die Linie 634 die Orte Engensen, Wettmar und Thönse nicht anfahren. Sämtliche Fahrten dieser Linie beginnen beziehungsweise enden in diesem Zeitraum an der Haltestelle Neuwarmbüchen/ Breslauer Straße. Als Ersatz dienen die Linien 621 zum Bahnhof Großburgwedel und 639 zum Schulzentrum Burgwedel.

Von Frank Walter