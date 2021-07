Isernhagen K.B

Wer sind die Kandidatinnen und Kandidaten der CDU in den Altdörfern, die sich bei der Kommunalwahl am 12. September für Mandate im Gemeinderat und den Ortsräten bewerben? Diese Frage will der CDU-Ortsverband Isernhagen bei einem Kennenlernfest am nächsten Sonnabend, 17. Juli, in Isernhagen K.B. beantworten.

Auf dem Gut Lonken an der Dorfstraße 73 a-c haben Bürgerinnen und Bürger von 14.30 bis 18 Uhr die Möglichkeit, mit den CDU-Kandidaten ins Gespräch zu kommen. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg, der CDU-Bürgermeisterkandidat Tim Mithöfer will für alle grillen, von 16 bis 17 Uhr wird auch der CDU-Bundesabgeordnete Hendrik Hoppenstedt vor Ort sein. Und bei einem großen Kennenlernfest darf dann auch Christine Karrasch nicht fehlen, die im September für die CDU Regionspräsidentin werden möchte.

Eine Anmeldung für das Fest braucht es nicht. Die Corona-Regeln sehen eine Registrierung per Luca-App oder Kontaktliste vor. Masken und Desinfektionsmittel hält die CDU vor, zudem müssen beim Feiern Mindestabstände eingehalten werden.

Von Carina Bahl