Isernhagen

Gute Ideen darf man ruhig nachmachen. „Wir haben nur abgeschrieben“, gestand denn auch Heinrich Bätke ( CDU) im Umweltausschuss bezüglich des Antrags seiner Fraktion auf Förderung der Biodiversität in Isernhagen. Die Gemeinde sollte sich laut CDU in Anlehnung an das Biodiversitätsprojekt der Region Hannover für einjährige Blühstreifen auf landwirtschaftlichen Ackerflächen in Isernhagen einsetzen. 10.000 Euro möchte die CDU dafür im Haushalt reserviert wissen.

Landwirte können sich für den Artenschutz starkmachen

Die Landwirte hätten allein aufgrund der vielen Flächen, die sie besitzen und bewirtschaften, eine wichtige Rolle, wenn es um den Kampf für den Artenschutz geht. Blühstreifen seien ein guter Ansatz, um beispielsweise für Insekten und Vögel Lebensräume und Nahrung zu schaffen. Dass die Motivation der Landwirte dabei durchaus hoch sei, zeige der Blick auf Regionsebene: Dort sind seit Start der Förderung im Jahr 2018 auf 250 Hektar Fläche Biodiversitätsmaßnahmen erfolgt. Das wünscht sich die CDU jetzt auch für das Gemeindegebiet. Die Landwirte sollen demnach mit der Gemeinde einen Vertrag abschließen, um die Förderung für Blühstreifen zu erhalten. Aufgrund eines Personalausfalls in der zuständigen Abteilung des Rathauses, das den Projektstart im nächsten Jahr laut Verwaltung erschweren würde, sollen die 10.000 Euro erst im Haushalt 2022 berücksichtigt werden. „Aber die Planung für das Projekt kann durchaus schon nächstes Jahr beginnen“, betonte Bätke.

Im Umweltausschuss gab es große Zustimmung für das Vorhaben. Die Gemeinde solle laut der Grünen zudem weiterhin prüfen, auf welchen kommunalen Flächen sich das Anlegen von Blühstreifen durch den Baubetriebshof eignen würde. In den vergangenen Jahren hatte es dazu mehrere Testläufe gegeben.

Von Carina Bahl