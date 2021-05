Isernhagen

Am 12. September wählen die Isernhagener und Isernhagenerinnen unter anderem ihren neuen Bürgermeister oder ihre neue Bürgermeisterin. Tim Mithöfer (CDU), Gretha Burchard (Grüne), Philipp Neessen (SPD) und Christian Possienke (FDP) gehen um den Posten des Rathauschefs ins Rennen. Traditionell plakatieren die Parteien einige Wochen vor der Wahl an den Straßenlaternen, um ihre Kandidaten bekannt zu machen. Die CDU kündigt nun an, darauf verzichten zu wollen.

Die CDU werde vollständig auf die B1-Plakate an den Laternen und Straßenschildern verzichten, teilt der Ortsverband nun mit. Diese Entscheidung habe man mit Blick auf die Mengen an Müll getroffen, die bei jedem Wahlkampf durch die Plakate entstehen, sagt Mithöfer. Es gebe inzwischen über soziale Medien und Homepages digitale Möglichkeiten, um Themen und Kandidaten bekannt zu machen. Flyer und andere gedruckte Informationen wolle auch er an die Bürger verteilen, aber mit dem Plakatverzicht an den Straßen dennoch seinen Beitrag zur Müllvermeidung leisten.

Von Carina Bahl