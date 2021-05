Altwarmbüchen

Nicht jeder, der in Isernhagen wohnt, hat oder braucht ein eigenes Auto. Mit Stadtbahn, Bus und Fahrrad ist vieles erreichbar. Aber manchmal – vielleicht für einen Großeinkauf oder ähnliches – ist ein Auto eben doch praktisch. Wer spontan mal ein Auto benötigt, kann jetzt das neue Carsharing-Angebot der Gemeinde und der Energiewerke Isernhagen (EWI) nutzen. Und das besonders umweltbewusst: Es handelt sich um ein Elektroauto.

Bürger und Bürgerinnen finden das neue Carsharing-Auto hinter dem Rathaus in Altwarmbüchen an der Stetttiner Straße – direkt neben der Zufahrt zur Tiefgarage und der Elektroladesäule der Energiewerke. Eine Buchung ist relativ unkompliziert über das Internet möglich.

Isernhagen unternimmt neuen Anlauf mit E-Mobil

„Jetzt müssen die Bürger das Angebot nur noch annehmen“, sagt Isernhagens Bürgermeister Arpad Bogya hoffnungsvoll. Zwar werden auch Mitarbeiter der Gemeinde und der Energiewerke auf den Elektroflitzer zurückgreifen können. „Aber eigentlich liegt der Schwerpunkt darauf, dass jeder das Auto nutzen kann“, so Bogya. Denn: Es ist mitnichten der erste Versuch, Isernhagens Einwohner für eine gemeinsame Auto-Nutzung zu begeistern. Es gab durchaus schon Projekte, Teilautos in der Gemeinde anzubieten. „Es scheiterte seinerzeit aber einfach an mangelnder Nachfrage“, sagt der Rathauschef.

Doch als sich die Nachbarkommune Burgwedel 2019 am von der Region forcierten Flinkster-Projekt beteiligte, wurde auch in Isernhagen der Ruf nach Carsharing wieder laut. Insbesondere die FDP-Ratsfraktion plädierte dafür, es noch einmal mit dieser Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr zu versuchen. Nun haben sich dafür die Gemeinde und die EWI gemeinsam ins Zeug gelegt. Im Zuge von Verkehrs- und Klimawende war für EWI-Geschäftsführer Frank Schubath schnell klar: Ein E-Mobil soll es sein. Das mietete die EWI von der Firma E-Wald.

Die Carsharing-Infrastruktur im Isernhagener Zentrum passt: Direkt am Parkplatz ist eine Wallbox installiert, an der das E-Mobil mit Ökostrom geladen wird. Quelle: Sandra Köhler

Die Kosten betragen 45 Cent pro gefahrenen Kilometer

Für die entsprechende Infrastruktur, also Parkplatz, Beschilderung sowie die Leitung für die Wallbox, an der das Vehikel mit Ökostrom geladen wird, sorgte die Gemeinde. „Es war gar nicht ganz einfach, das bereitzustellen“, sagt Joost Götze, Leiter des Amtes für Gebäudewirtschaft. „Denn auch dafür gibt es eine Menge Vorschriften.“ Doch das Vorhaben gelang, jetzt steht das Carsharing-Auto da. Ein Renault Zoe Z.E. 50 ist es geworden – mit einer Höchstgeschwindigkeit von 135 Stundenkilometern. Für einen Kleinwagen ist der erstaunlich geräumig. „Auch in den Kofferraum passt eine Menge rein“, sagt Bürgermeister Bogya überrascht.

Besonders wichtig sei für Nutzer aber meist die Reichweite. Bis zu 350 Kilometer weit, ganz sicher aber mindestens 250 Kilometer weit, komme man mit dem aufgeladenen Fahrzeug, sagt EWI-Geschäftsführer Schubath. Pro gefahrenen Kilometer werden 45 Cent für den Mieter fällig. Gebucht werden kann das E-Auto online auf https://ecarsharing.ewi-isernhagen.de. „Man muss sich zuerst registrieren, dafür werden einmalig 10 Euro fällig“, erläutert Schubath. Die Authentifizierung erfolgt per Videochat oder, sobald es die Pandemie zulässt, auch persönlich im EWI-Kundenzentrum. Nach Erhalt der Kundenkarte – mit ihr wird das E-Mobil entsperrt – kann dieses gebucht und genutzt werden.

Und zwar tagsüber oder abends, auch über das Wochenende – je nach aktuell verfügbarem Zeitfenster. „Wir haben bewusst keine Zeiten für die Gemeinde- oder EWI-Mitarbeiter reserviert, weil es ein Angebot für die Bürger sein soll“, betont Schubath. Auch er ist gespannt, ob das Angebot nun angenommen wird. „Wir werden das Ganze nach ein, zwei Jahren evaluieren“, sagt er.

Von Sandra Köhler