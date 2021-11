Isernhagen

Seit Mai parkt der Kleinwagen Renault Zoe hinter dem Rathaus in Altwarmbüchen. Das Elektrofahrzeug kann von allen Bürgerinnen und Bürgern ausgeliehen werden. Wer kein Auto besitzt, aber doch ab und zu eins benötigt, kann den kleinen Elektroflitzer unkompliziert buchen. Das Carsharing-Angebot ermöglichen die Energiewerke Isernhagen (EWI) gemeinsam mit der Gemeinde und der Mer Germany GmbH.

Doch gut ein halbes Jahr nach dem Start fällt die Bilanz gemischt aus. Offenbar hat sich das Angebot noch nicht herumgesprochen. Bisher nutzten es nur wenige, teilen die Energiewerke mit. „Unser Ziel ist es aber, eine möglichst hohe Auslastung des bereitgestellten Fahrzeugs zu erreichen“, betont EWI-Geschäftsführer Frank Schubath. Und deshalb wird die Nutzung jetzt noch einmal vereinfacht.

E-Carsharing: Einmalige Anmeldegebühr von 10 Euro wird fällig

Wer das Carsharing-Angebot nutzen möchte, muss einmalig eine Anmeldegebühr von 10 Euro zahlen. Die Registrierung kann über den Link ecarsharing.ewi-isernhagen.de erfolgen. Dort gibt es auch eine Übersicht, wann das Auto verfügbar ist. Auch die Gemeindeverwaltung nutzt das Elektrofahrzeug. Um sich zu authentifizieren, müssen die Teilnehmer einmal per Video oder – wer das bevorzugt – persönlich im Kundenzentrum neben dem Rathaus in Altwarmbüchen ihren Personalausweis und Führerschein vorzeigen.

Im Anschluss erhält man eine persönliche Kundenkarte, mit der man fortan das Elektroauto mieten kann. Es gilt das Motto „pay as you drive“ – sprich: Man zahlt nur für die tatsächlich zurückgelegte Strecke, pro gefahrenen Kilometer 45 Cent. Es gibt keine Grundgebühr, keine Zeitkomponente und keine Kilometerbegrenzung. Das Fahrzeug steht stets hinter dem Rathaus an der Einfahrt zur Tiefgarage und wird dort an einer Wallbox mit 100 Prozent mit Ökostrom geladen.

Von Carina Bahl