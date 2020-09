Isernhagen

Ein Schüler im neunten Jahrgang der IGS Isernhagen hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Ein entsprechender Test ergab am Montag ein positives Ergebnis. Das bestätigte das Gesundheitsamt der Region Hannover. „Wir beginnen jetzt gemeinsam mit der Schule mit der Ermittlung der K1-Kontakte“, erläuterte Regionssprecherin Sonja Wendt am Dienstagmittag. Es ist der erste Fall seit Ende der Sommerferien an einer Schule im Gemeindegebiet. Mit Stand Dienstagmittag zählte die Region drei in Isernhagen lebende Personen, die aktuell infiziert sind und unter Quarantäne stehen. Mehr als 80 Isernhagener haben sich seit Ende Februar mit dem Coronavirus infiziert.

Neunter Jahrgang bleibt komplett zu Hause

Laut Region hatten sich Gesundheitsamt und Schule bereits am Montag darauf geeinigt, den kompletten neunten Jahrgang am Dienstag vorsorglich zu Hause zu belassen – im Homeschooling. Ob tatsächlich für all diese Schüler und betroffene Lehrer auch eine Quarantäne angeordnet werden muss, bleibt abzuwarten. IGS und Region prüfen aktuell, welche Schüler und Lehrer der entsprechenden Kohorte tatsächlich im direkten Kontakt mit dem erkrankten Schüler standen, nur für diese wird eine 14-tägige häusliche Quarantäne angeordnet, nur sie müssen sich mit zeitlichem Abstand zweimal auf Covid-19 testen lassen.

Erst am Wochenende hatte es an der IGS Burgwedel einen ersten Corona-Fall gegeben. Dort hatte der Schulleiter 95 Schüler und 14 Lehrer vorsorglich zu Hause lernen lassen, eine Quarantäne musste die Region am Montag aber nur für 42 Personen anordnen.

Von Carina Bahl