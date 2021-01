Corona-Impfung: Arzt aus Isernhagen informiert per Youtube-Video

Neuwarmbüchen

Ein klares Bekenntnis zu einer Impfung gegen das Coronavirus gibt der Allgemeinmediziner und Betriebsarzt Thomas Riebschläger seinen Patienten mit in die nächsten Wochen – und das auf einem für Ärzte noch eher ungewöhnlichen Weg. Mit einem Youtube-Video informiert er zum einen über die aktuellen Abläufe in der Neuwarmbüchener Landarzt-Praxis, zum anderen kündigt er auch an, sich selbst impfen zu lassen.

„Technisch ist das noch nicht ausgereift, aber ich erreiche mit dem Medium die Menschen“, sagt der Mediziner. 400 Interessierte hätten sich den gut elfminütigen Film innerhalb von 48 Stunden angeschaut. Es ist sein drittes Video, das er seit Beginn der Pandemie veröffentlicht hat. Erklären und aufklären – darum gehe es ihm vorrangig. „In der Sprechstunde kommen immer wieder Fragen auf, bei denen ich denke, dass jeder eigentlich die Antwort schon kennen müsste“, sagt er. Wo finde ich einen Impftermin? Ist der Impfstoff sicher? Wann impft das Landarztpraxis-Team? Und wer trägt die Kosten für die Impfung? Diese Fragen beantwortet Riebschläger mit seinem Video auf dem Kanal Tom Erklärbär.

Mediziner lehnt eine Impfpflicht ab

Im Vordergrund vieler Gespräche stehe derzeit natürlich das Thema Impfen. „Mich fragen die Patienten direkt, ob ich mich auch impfen lassen“, sagt er. Sein klares Ja vermittele er nun mit dem Video, das sich jeder über Youtube anschauen könne. Auch in der Vergangenheit habe er offensiv für das Impfen gegen Grippe geworben, unter anderem mit einem Plakat seiner Familie. Außerdem informiere er seine Patienten, dass er sich zudem als Arzt für das Impfzentrum gemeldet habe: „Wer die Möglichkeit einer Impfung bekommt, sollte sie nutzen“, sagt er.

Das vermittele er nicht nur in der Neuwarmbüchener Praxis, sondern auch in Gespräche mit den Unternehmen oder Institutionen, die er als Betriebsarzt betreue. Dort stelle sich zunehmend die Frage, wie ein Chef mit Mitarbeitern – zum Beispiel in Pflege- und Altenheimen – umgehe, die eine Impfung ablehnen. „Ganz klar: Wir wollen keine Impfpflicht gegen das Coronavirus“, sagt Riebschläger. Aber jedem Vorgesetzten müsse bewusst sein, dass er als Kopf einer Firma seine positive Haltung zu der Impfung vermitteln sollte.

Thomas Riebschläger nimmt unter Vollschutz den Abstrich für einen Coronavirus-Test. Quelle: privat

Patienten nutzen Video-Sprechstunde noch nicht

Auch für diese Gespräche setze er zunehmend auf neue Medien, sagt er und nennt als Beispiel ein Zoom-Webinar für Firmenchefs, bei denen er über Arbeitsschutz und neue Entwicklungen gesprochen habe. Mehr als 50 Interessierte habe er auf diese Weise erreicht, sodass er die Tele-Ebene weiterhin nutzen wolle. Deutlich geringer sei das Interesse von Patienten an der Video-Sprechstunde: „Sie kommen eher in die Praxis, sodass wir aus Infektionsschutzgründen an dem bewährten Hygienekonzept mit abgeschlossener Tür, Anmeldung und Rezeptbestellung am Telefon festhalten“, sagt der Mediziner.

Von Antje Bismark