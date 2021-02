Isernhagen

Die Grünen in Isernhagen wollen Senioren in der Gemeinde nun dabei unterstützen, einen Impftermin zu vereinbaren. Die Bedienung des Onlineimpfportal des Landes sei für viele ältere Menschen schwierig, die langen Wartezeiten in der Telefon-Hotline seien ein weiteres Hindernis. Aktuell können Senioren ab 80 Jahre einen Termin für die Corona-Schutzimpfung erhalten. Wer Hilfe dabei benötigt, könne sich ab sofort täglich zwischen 16 und 17 Uhr bei den Grünen unter Telefon (05 11) 34 09 09 10 melden, teilt der Vorstand mit. Im Einzelfall würden die Grünen bei Bedarf auch eine Begleitung zur Impfung organisieren.

Von Carina Bahl