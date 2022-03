Isernhagen

In Isernhagen gibt es wieder mehrere Impfmöglichkeiten, die Interessierte ohne Termin nutzen können. Am Sonnabend, 12. März, gibt es Impfungen des DRK in der Grundschule Auf dem Windmühlenberge von 10 bis 16 Uhr in N.B.

Im Impfzentrum an der Jacobistraße in Altwarmbüchen impfen die mobilen Teams der Region Hannover von Montag, 14. März, bis Mittwoch, 16. März, von 10 bis 16 Uhr. Am Dienstag, 15. März, gibt es auch den Impfstoff vom Hersteller Novavax.

Am Freitag, 18. März, und Sonnabend, 19. März, wird auch wieder im A2-Center an der Opelstraße geimpft und zwar jeweils von 12 bis 16 Uhr.